Την απόφαση να μην πάει ο Κώστας Ανεστίδης στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τη Δευτέρα (19/1) στο Μέγαρο Μαξίμου, έλαβε το αγροτικό μπλόκο των Μαλγάρων, αντικαθιστώντας τον με τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Σέφη.

Η απόφαση αυτή ήρθε έπειτα από τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Κώστας Ανεστίδης κατά του πρωθυπουργού, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν χυδαίες. Αρκετοί ήταν οι αγρότες που έσπευσαν να τις καταδικάσουν, ενώ από την κυβέρνηση ξεκαθάρισαν ότι δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Άμεση ήταν και η αντίδραση του αγροτικού κόσμου σε όσα ειπώθηκαν από τον Κώστα Ανεστίδη, με αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων να τονίζουν ότι «αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων». Επιπλέον σημείωναν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, είναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, που ζήτησαν το σχόλιό του ύστερα από την συνάντηση της αντιπροσωπείας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη Τρίτη, ο Κώστας Ανεστίδης επιτέθηκε φραστικά στον πρωθυπουργό.

Η δήλωσή του, αν κι ανεπίσημη, καταγράφηκε από τις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Την ώρα που οι δημοσιογράφοι έφτιαχναν τα μικρόφωνα για να τους μιλήσει ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων τους είπε: «Αυτά τα ματσούκια (τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων) να τα χώσετε στον κ…ο του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π…ς».

Στην προειδοποίηση ότι αυτά που είπε μπορεί να παίξουν στις ειδήσεις είπε «κι αν παίξουν να…» (δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα), για να προσθέσει ότι «τι θα μου κάνουν; Ό,τι ήταν να μου κάνουν, το έκαναν».

«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», με αφορμή και τις ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή.

«Πολύ πριν από αυτό το βίντεο, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή στη συνάντηση αυτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ποιοι είναι οι αγροτοσυνδικαλιστές που θα συναντηθούν με τον πρωθυπουργό

Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προσεχή Δευτέρα, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΆΝΗΣ

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ