Πραγματοποιήθηκε, σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου, συνάντηση της Δημάρχου Διονύσου, Κατερίνας Μαϊχόσογλου, και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Αλέξανδρου Κουκά, με τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας του Δήμου για πλήρη και αξιόπιστη ενημέρωση επί του ζητήματος της ενδεχόμενης χωροθέτησης διοδίων στον Άγιο Στέφανο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υφυπουργός προχώρησε σε σαφή και κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να τοποθετηθούν διόδια στον Άγιο Στέφανο, επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση του Δήμου και ανταποκρινόμενος στις σταθερές ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας.

Η Δήμαρχος Διονύσου υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί οριστική λύση, χωρίς περαιτέρω αναβολές ή μετακυλίσεις, και πρότεινε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν και οι Δήμαρχοι των όμορων δήμων, ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί σε ενιαίο πλαίσιο και οι δεσμεύσεις που θα αναληφθούν να αφορούν το σύνολο των περιοχών. Ο Υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι θα μεσολαβήσει για τον άμεσο καθορισμό της συνάντησης.

Η στάση του Δήμου Διονύσου παραμένει αμετάβλητη και απόλυτα τεκμηριωμένη: η εγκατάσταση διοδίων θα επιφέρει σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις, πλήττοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή εξακολουθούν να εκφράζουν ενιαία και ξεκάθαρη αντίθεση στο ενδεχόμενο αυτό.

Ο Δήμος Διονύσου θα συνεχίσει να ενεργεί με θεσμική υπευθυνότητα, επιμονή και πλήρη διαφάνεια, ενημερώνοντας τους πολίτες για κάθε εξέλιξη που αφορά ένα ζήτημα υψίστης σημασίας για το παρόν και το μέλλον της περιοχής.