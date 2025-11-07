Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλεί σοκ, καθώς δείχνει ένα αυτοκίνητο McLaren να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η αντίδραση του αστυνομικού που το σταμάτησε.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός του πολυτελούς οχήματος καταγράφουν το περιστατικό με το κινητό τους, ενώ το υλικό δημοσιεύεται αργότερα στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την εκπομπή «10 Παντού», που πρόβαλε το σχετικό βίντεο, η McLaren κινούνταν με ταχύτητα που έφτανε τα 250 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε κάποια στιγμή, η Τροχαία σταματά το αυτοκίνητο για έλεγχο και ο οδηγός κατεβαίνει για να μιλήσει με τους αστυνομικούς. Εκεί όμως ακολουθεί μια σκηνή που προκαλεί ερωτήματα: στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει στον οδηγό «πάτα το», με αποτέλεσμα εκείνος να επιστρέψει στο όχημά του και να επιταχύνει ξανά, αντί να του επιβληθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο.

Έτσι, αντί ο αστυνομικός να τον αποτρέψει από την επικίνδυνη οδήγηση, φαίνεται να τον ενθαρρύνει να συνεχίσει, γεγονός που προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

Δείτε το βίντεο: