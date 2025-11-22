Η δασκάλα, που πριν λίγες μέρες κατήγγειλε στην Αστυνομία 6χρονο μαθητή για ακατάλληλη συμπεριφορά σε Σχολείο του Λουτρακίου, αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τηλεοπτική εκπομπή, δηλώνοντας πως δεν θέλει να ξαναμιλήσει σε δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, η κα Ναταλία Κατσίφη εμφανίστηκε σε εκπομπή του OPEN, όπου περιορίστηκε σε σύντομες δηλώσεις και αποχώρησε χωρίς περαιτέρω σχόλια.

«Κοιτάξτε. Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα, σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε κανέναν άλλο δημοσιογράφο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η στάση της προκάλεσε έντονη αντίδραση από τους παρουσιαστές, που μίλησαν για «θεατρινισμούς» σε ένα ραντεβού που είχε κανονιστεί από την προηγούμενη ημέρα: «Να πούμε αρχικά ότι είχαμε συνεννοηθεί με την κυρία να βγει από χθες. Είχαμε κανονίσει την ώρα, τον τρόπο, μιλάμε από το πρωί δύο ώρες. Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της. Ήταν κλεισμένο το ραντεβού από την ίδια. Ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το σόου. Ντροπή σε μια εκπαιδευτικό που την καλέσαμε να δώσει διευκρινίσεις για αυτά που συνέβησαν».

Τα λεγόμενα των παρουσιαστών επιβεβαίωσε και ο δημοσιογράφος που βρισκόταν μαζί της στη ζωντανή σύνδεση, ο οποίος ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει νωρίτερα μαζί της και η ίδια είχε συμφωνήσει να μιλήσει.

Δείτε το βίντεο:

Να υπενθυμίσουμε ότι η εν λόγω δασκάλα είχε πει πως το 6χρονο παιδί τη θώπευσε, ισχυριζόμενη πως είναι ένας «μελλοντικός βιαστής».

Η καταγγελία της έγινε θέμα και στον διεθνή Τύπο, καθώς δημοσιεύτηκε σε μέσα όπως η Daily Mail.