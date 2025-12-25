Πολύ ιδιαίτερα είναι τα φετινά Χριστούγεννα για τον Βαγγέλη Σταρίδα, τον Έλληνα φρουρό που διασώθηκε μετά την επίθεση των Χούθι στο πλοίο «Eternity C» τον Ιούλιο, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Τόσο ο ίδιος, όσο και ένας Ινδός ένοπλος φρουρός, ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 48 ώρες παραμονής στη θάλασσα. Μετά από μία χρονιά που η ζωή του τέθηκε σε κίνδυνο, είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που τα αντιμετώπισε υπό το πρίσμα της εμπειρίας που έζησε.

Όπως έγραψε στον λογαριασμό του στο Facebook:

«Καλημέρα και χρόνια πολλά!!! Θέλω μέσα από την ψυχή μου, να ευχαριστώ όλον τον κόσμο για την συμπαράσταση και τις προσευχές σας στην περιπέτεια που πέρασα το καλοκαίρι.

Εσάς, που δείξατε αγάπη και συμπαράσταση στους δικούς μου, και ξέρω ότι όλοι αγωνιούσατε μαζί τους!

Μόνο δύναμη μου στέλνατε να ξεπεράσω όλον αυτόν τον άθλο!

Ας γίνει παράδειγμα σε όλους και στα παιδιά μας, πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης!

Μακάρι να είμαι ο τελευταίος που ήταν να περάσει κάτι τέτοιο!

Καλές και ασφαλείς θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας!

Αυτές τις μέρες κατέβασα πάλι το Facebook και με συγκίνησε η αγάπη και το ενδιαφέρον όλων σας.

Σας ευχαριστώ όλους!!!

Θέλω να ευχηθώ υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!».