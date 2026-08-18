Ρεπορτάζ: Λυδία Παππά

Η έρευνα για τα αίτια της πρωτοφανούς σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική, στις 2 Αυγούστου, ανέδειξε μέσα από καταθέσεις αλλά και τις πρώτες επικοινωνίες, δύο βασικά στοιχεία:

1ον: Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που σώθηκε, αγνοούσε ότι υπήρχε και τρίτο ελικόπτερο κοντά του, ενώ ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής, είχαν γνώση μόνο για ένα προπορευόμενο ελικόπτερο. Επιπλέον, προς στιγμήν πίστευαν ότι έπεσαν σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

2ον: Ο επίγειος συντονιστής –ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής– είχε πάρει εντολή να αποχωρήσει και να επιχειρήσει σε σημείο που είχε αναζωπυρωθεί η φωτιά. Ο συντονισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να πέρασε στη «Φλόγα», τον εναέριο συντονιστή, που βρισκόταν όμως τη δεδομένη στιγμή σε άλλο σημείο.

Το πρώτο ερώτημα επομένως που γεννάται είναι ποιος έκανε το συντονισμό, μετά την αποχώρηση του επίγειου συντονιστή;

Από το τραγικό αποτέλεσμα, με τον θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα μεταφραστή, η απάντηση είναι… κανείς.

Το δεύτερο ερώτημα που τίθεται είναι:

-Όταν ένας Αξιωματικός αναλαμβάνει καθήκοντα Επίγειου Συντονιστή Εναέριων Μέσων, απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα επιχειρησιακά καθήκοντα διοίκησης και συντονισμού στο έδαφος;

Η απάντηση και εδώ είναι προφανής, και πάλι εκ του αποτελέσματος, γιατί ο επίγειος συντονιστής πήρε εντολή να πάει σε άλλο σημείο της ίδιας φωτιάς.

Επομένως, ο αξιωματικός που ήταν επιφορτισμένος με τον συντονισμό, έπρεπε να συντονίζει επίγειες δυνάμεις, να αξιολογεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς, να λαμβάνει αποφάσεις τακτικής, να διαχειρίζεται περιστατικά διάσωσης ή εκκένωσης, να επικοινωνεί με το Κέντρο, και παράλληλα να διαχειρίζεται πολλά εναέρια μέσα και στη συνέχεια να καλείται να επιχειρήσει και σε άλλο σημείο της φωτιάς.

Ακολουθεί το βίντεο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας: