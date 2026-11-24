Ένα δέντρο ξεριζώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο των Χανίων, ακουμπώντας πάνω σε σταθμευμένο όχημα, στην οδό Ζυμβρακάκηδων. Επιτόπου έσπευσε η υπηρεσία πρασίνου και ιδιώτες συνεργάτες του Δήμου Χανίων όπως και γερανός, με στόχο η απομάκρυνσή του να γίνει με τρόπο ώστε να προκληθούν οι ελάχιστες δυνατές ζημιές. Ευτυχώς -όπως γράφει τo zarpa– από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των γεωπόνων, το δέντρο έχει πρόβλημα από τη ρίζα του, πιθανότατα από κάποιο μικρόβιο. Πάντως, δείγματα από τον κορμό θα σταλούν στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Κέντρο.