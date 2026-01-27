Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης 27/01 στις αρμόδιες Αρχές, όταν τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο καταπλακώθηκε από μεγάλο πεύκο, που έπεσε αιφνιδιαστικά πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και τον τραυματισμό του οδηγού.

Όπως γράφει το patrisnews.gr, άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να απομακρύνουν το δέντρο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.