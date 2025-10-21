Δέντρο ξεριζώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, καταπλακώνοντας σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5.45 τα ξημερώματα, στην οδό Γρ. Λαμπράκη (με Τσιαπάνου) στην Άνω Τούμπα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Στο σημείο κλήθηκαν τόσο η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου όσο και η Αστυνομία για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Πρόκειται για έναν πλάτανο, ο οποίος έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρκαρισμένο στο σημείο. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, τόσο στο αυτοκίνητο, όσο και στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ήταν ζήτημα χρόνου να συμβεί αυτό, καθώς το δέντρο ήταν σάπιο και από τύχη δεν έγινε κάποιο σοβαρό ατύχημα.

«Μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι ένα δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητό μας. Ήρθαμε εδώ, βρήκαμε την αστυνομία και την Πυροσβεστική που έκοβε τα κλαδιά. Το δέντρο δεν είχε ρίζες, ήταν σάπιο από χρόνια και μέχρι τώρα το συγκρατούσαν τα σίδερα», είπε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.