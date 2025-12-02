Ένα ψηλό δέντρο ξεριζώθηκε από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών στο Χαϊδάρι και κατέρρευσε μέσα σε παιδική χαρά στα σύνορα με το Αιγάλεω, την ώρα που στο εσωτερικό της, βρισκόταν μία γιαγιά με τον εγγονό της. Το περιστατικό συνέβη πριν από δύο ημέρες (30/11) και σύμφωνα με μαρτυρίες, η πτώση του δέντρου έγινε κυριολεκτικά δίπλα τους, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

«Είδαμε το δέντρο να κλίνει και να πέφτει με ορμή. Πάγωσαν οι καρδιές μας. Ήταν δίπλα τους, κυριολεκτικά δίπλα. Είναι απίστευτο ότι δεν χτύπησαν», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο τοπικό μέσο dikaiosinisimera.

Η πτώση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στα κιγκλιδώματα της παιδικής χαράς, καθώς και στα παιχνίδια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου έφτασε στο σημείο το πρωί της Τρίτης (2/12), δηλαδή δύο ημέρες μετά από το συμβάν, προκειμένου να επιληφθεί της κατάστασης.