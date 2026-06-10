Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναζητεί κτήριο για να στεγάσει τη νεοσύστατη ΔΕΟΣ (Δύναμη Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών) και από τη σχετική διακήρυξη φαίνεται ότι θα καταβάλλει για τα επόμενα 12 έτη ενοίκια άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Το άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην «αγγελία» της ΑΑΔΕ είναι ότι το κτήριο όχι μόνο περιγράφεται με ακρίβεια σε ότι αφορά τα τετραγωνικά και κάποιες προϋποθέσεις, όπως οι θέσεις πάρκινγκ, αλλά και ότι θέτει όρους για το πόσα μέτρα θα είναι η απόστασή από το κτήριο της Αρχής στην οδό Πειραιώς αλλά και από μέσα μεταφοράς σταθερής τροχιάς.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η μικτή του επιφάνεια πρέπει να είναι περίπου 22.382 τ.μ., εκ των οποίων 13.819,38 μέτρα για «γραφειακούς χώρους και βοηθητικούς χώρους κύριας χρήσης» (χώρος αμφιθεάτρου, αίθουσες συσκέψεων κ.α.) και 8.562,50 τ.μ. για λοιπούς αποθηκευτικούς χώρους, στους οποίους θα περιλαμβάνονται 80 θέσεις στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα και 25 θέσεις για κατασχεμένα οχήματα «υψηλής αξίας προς εκποίηση».

Εκτός, όμως, από τα δεκαδικά ψηφία στα τετραγωνικά μέτρα, η ΑΑΔΕ προσδιορίζει ότι το κτήριο αυτό πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση 1.500 μέτρων από το κεντρικό κτίριο επί της οδού Πειραιώς αρ. 180 και σε ακτίνα 800 μέτρων από μέσο σταθερής τροχιάς.

Το συνολικό κόστος και η διάρκεια του συμφωνητικού

Από τη διακήρυξη προκύπτει ότι του ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στα 332.500 ευρώ και ότι η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 χρόνια.

Αυτό πρακτικά σημαίνει μία επιβάρυνση της τάξης των 47 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, που ως γνωστόν διαθέτει ακίνητα που «κάθονται».

Η συνολική δαπάνη δε, στη 12ετία, ενδέχεται να ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ, καθώς τα 332.500 ευρώ το μήνα θα ισχύουν για την πρώτη τριετία και στη συνέχεια το μίσθωμα θα μπορεί να αναπροσαρμοστεί στον τέταρτο χρόνο κατά ποσοστό ίσο με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτή υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, σημαντική είναι και η λεπτομέρεια ότι ο εκμισθωτής οφείλει να «περάσει» παροχές για ηλεκτρικό, νερό και τηλέφωνο, με δαπάνη του, κάτι που συνηγορεί στο γεγονός ότι το ακίνητο των 22.382 τ.μ. μάλλον δεν… διαθέτει.