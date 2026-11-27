Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του εκδότη Ιωάννη Κουρτάκη, καθώς και των ιδιοκτητών των εταιρειών TEXAN, Απόστολου και Παναγιώτη Μούργου και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, Παύλου Ραβάνη προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις στο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Πιο συγκεκριμένα, με διάταξη που εκδόθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες Εισαγγελείς για την υπόθεση διατάσσουν τη δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκόμενων προσώπων και εταιρειών για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα αποκατάστασης της ζημίας που φέρεται να υπέστησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον αποδειχθεί η διερευνώμενη εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη διάταξη, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της TEXAN και της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν, κατά το διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025, συνολικά 16.298.095 ευρώ σε λογαριασμούς εταιρειών συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη.

Οι εισαγγελικές αρχές σημειώνουν ότι, σε ευρύτερο χρονικό διάστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 26 Ιουλίου 2026, οι μεταφορές προς τις συγκεκριμένες εταιρείες ανήλθαν σε 19.011.680 ευρώ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η χρηματοδότηση και η προμήθεια πολυκέντρων ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής.

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης συνολικά 248 πολυκέντρων στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης. Όπως αναφέρεται στη διάταξη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τη δράση, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, οργανωμένης ομάδας με διαρκή εγκληματική δράση, η οποία φέρεται να επιδίωκε την τέλεση κακουργημάτων απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν στους εμπλεκόμενους συντονισμένη δράση και καταμερισμό καθηκόντων, με τη χρήση εταιρειών που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους. Ειδικότερα, εξετάζεται η μεταφορά μέρους του φερόμενου παράνομου οφέλους σε εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη, οι οποίες, σύμφωνα με τη διάταξη, προωθούσαν την επιχειρηματική εικόνα των εταιρειών ανακύκλωσης, ενώ παράλληλα δημιουργούσαν αρνητική δημοσιότητα και κλίμα εκφοβισμού σε βάρος υπαλλήλων που ενδεχομένως εμπόδιζαν τις επιδιώξεις τους. Η διάταξη αναφέρεται επίσης σε ζητήματα που αφορούν τους όρους των διαγωνισμών και τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων.

Σύμφωνα με την κρίση των εισαγγελικών αρχών, οι προδιαγραφές που τέθηκαν αντανακλούσαν εκείνες για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» της TEXAN, τα οποία προορίζονταν στην πραγματικότητα για τη συλλογή υλικών συσκευασίας, ενώ η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αφορούσε άλλα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα. Επίσης, στη διάταξη γίνεται λόγος για ελλείψεις στην έρευνα αγοράς και για αποδοχή τιμών ανά μονάδα, που όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, ήταν σημαντικά υψηλότερη από τις πραγματικές τιμές της αγοράς.

Συνολικά, στην TEXAN καταβλήθηκε το ποσό των 87.756.542,29 ευρώ κατά το διάστημα από τις 10 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 13 Ιουνίου 2025. Η δέσμευση για τους εμπλεκόμενους αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά στοιχεία, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θυρίδες, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η διάταξη δέσμευσης αποσκοπεί στη διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής δήμευσης ή να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της ζημίας.