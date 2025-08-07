Στη δέσμευση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του πρώην αστυνομικού – TikToker προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, υπέγραψε διαταγή προσωρινής δέσμευσης κάθε είδους τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων ασφαλείας που σχετίζονται με τον 30χρονο. Η εντολή αφορά τόσο ατομικούς όσο και κοινούς λογαριασμούς, με οποιαδήποτε μορφή δικαιώματος ή πληρεξουσιότητας. Εξαίρεση γίνεται μόνο για ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς ή συντάξεις.

Η δέσμευση θα ισχύσει για χρονικό διάστημα 15 εργάσιμων ημερών (από 6 Αυγούστου 2025), με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να καλούνται να γνωστοποιήσουν άμεσα τυχόν προϊόντα ή υπόλοιπα που τηρούνται στο όνομα του κατηγορούμενου.

Ο πρώην αστυνομικός απολογείται αύριο, Παρασκευή 8 Αυγούστου, ενώπιον του ανακριτή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και άλλες συναφείς παραβάσεις.

Ο ημίγυμνος φίλος και η σακούλα με τα ναρκωτικά – Πώς έγινε η σύλληψη του 30χρονου

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώην αστυνομικό και γνωστό TikToker ξεκίνησε τη Δευτέρα (4/8), λίγο μετά τις 12:00, όταν πήγε στο Εσωτερικών Υποθέσεων για να πάρει ένα χαρτί για διευκρινίσεις που χρειαζόταν να παράσχει στην υποβολή του Πόθεν Έσχες. Ήταν η στιγμή που οι πρώην συνάδελφοί του τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να γίνει έρευνα στο σπίτι του γιατί υπάρχουν καταγγελίες εδώ και μήνες σε βάρος του.

Ο πρώην αστυνομικός δεν φέρει καμία αντίρρηση και όλοι μαζί – αστυνομικοί και Εισαγγελέας – φτάνουν στο σπίτι του στο Φάληρο για την έρευνα. Από εκείνο το σημείο και μετά ξεκινούν οι εκπλήξεις.

Την πόρτα ανοίγει – φορώντας μόνο εσώρουχο – ένας φίλος του αστυνομικού, τον οποίο και φιλοξενεί προσωρινά. Μόλις βλέπει τα άτομα μπροστά του και χωρίς να του πουν ποιοι είναι, επιχειρεί ανεπιτυχώς να κλείσει την εξώπορτα και στη συνέχεια τρέχει προς το μπάνιο, κλείνοντας και πάλι την πόρτα.

Όλα αυτά συμβαίνουν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και όταν οι αστυνομικοί ανοίγουν την πόρτα του μπάνιου, εντοπίζουν τον φίλο του πρώην αστυνομικού όρθιο και σε στάση ότι δήθεν χρησιμοποιεί την τουαλέτα και μόλις οι αστυνομικοί του λένε ποιοι είναι, εκείνος πετά από το ανοιχτό παράθυρο του μπάνιου στον κοινόχρηστο χώρο μίας πολυκατοικίας μία σακούλα την οποία κρατούσε ήδη στα χέρια του και λόγω της ημίγυμνης αμφίεσής του δεν μπορούσε να κρύψει.

Οι συλλήψεις ήταν μονόδρομος, ενώ οι Αρχές στη σωματική έρευνα που έκαναν στον πρώην αστυνομικό, εντόπισαν την υπηρεσιακή του ταυτότητα που ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είχε χάσει, αλλά και τη δήλωση που είχε υποβάλλει στις Αρχές για την απώλειά της.

Όταν έφτασε η ώρα των καταθέσεων, ο πρώην αστυνομικός δήλωσε ότι δεν είναι δικά του τα ναρκωτικά, ενώ ο φίλος του υποστήριξε ότι του ανήκουν και τα έριξε όλα στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει.