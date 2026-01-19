Στη δέσμευση των λογαριασμών 12 ακόμη αγροτών προχώρησαν οι Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς οι αγρότες φαίνεται να εξετάζονται για παράνομες επιδοτήσεις.

Οι δεσμεύσεις έγιναν στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη έρευνας για την ανεύρεση όλων των περιπτώσεων αγροτών που πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους 12 είναι και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 60.000 ευρώ.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους «σκληρούς» εκπροσώπους των μπλόκων.