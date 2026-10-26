Σε δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των 23 εμπλεκομένων στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς και των εταιρειών τους, προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Η απόφαση αφορά τους λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τα πρόσωπα και τις εταιρείες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υπόθεση.

Εξαίρεση από τη δέσμευση αποτελούν τα ποσά που προορίζονται για τη μισθοδοσία και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ολοκληρωθεί κανονικά η πληρωμή των εργαζομένων και δεν θα επηρεαστούν από το συγκεκριμένο μέτρο.

Παράλληλα, με εντολή της Αρχής δεσμεύθηκαν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί των κατηγορουμένων στην υπόθεση «Χωριάτικο», η οποία επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων Αρχών.