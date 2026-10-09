Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της οδού Καρνεάδου.

Παράλληλα, η Αρχή διευρύνει την έρευνα βάζοντας στο μικροσκόπιο τέσσερα σοβαρά αδικήματα οικονομικού αντικειμένου, την ώρα που η πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλου διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμούς του εξωτερικού.

Ολικό «πάγωμα» περιουσίας, ακινήτων και τραπεζικής θυρίδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε στην Εισαγγελία πολυσέλιδη διάταξη, με την οποία τίθενται υπό καθεστώς άμεσης δέσμευσης όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Ειδικότερα, η διάταξη περιλαμβάνει:

Τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι: Δεσμεύτηκε τραπεζική θυρίδα που διατηρούσε το ζευγάρι σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μάλιστα, η Αρχή συναινεί εκ των προτέρων ρητά στο άνοιγμα της θυρίδας και την άμεση κατάσχεση του περιεχομένου που θα εντοπιστεί.

Δεσμεύτηκε τραπεζική θυρίδα που διατηρούσε το ζευγάρι σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι, σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μάλιστα, η Αρχή και την άμεση κατάσχεση του περιεχομένου που θα εντοπιστεί. Έρευνα στο κτηματολόγιο: Απεστάλη επίσημο έγγραφο στο Εθνικό Κτηματολόγιο προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στο όνομα των κατηγορουμένων ή εταιρειών συμφερόντων τους.

Απεστάλη επίσημο έγγραφο στο Εθνικό Κτηματολόγιο προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στο όνομα των κατηγορουμένων ή εταιρειών συμφερόντων τους. Έλεγχος σε ασφαλιστικές εταιρείες: Ζητήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για τον εντοπισμό τυχόν επενδυτικών, συνταξιοδοτικών ή αποταμιευτικών προϊόντων.

Τυχόν νέα ευρήματα από αυτές τις διασταυρώσεις θα μπαίνουν αυτόματα υπό το καθεστώς της καθολικής δέσμευσης.

Στο μικροσκόπιο τέσσερα σοβαρά αδικήματα

Ενώ η κύρια ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς ερμηνευτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Ανεξάρτητη Αρχή διευρύνει το πεδίο των ερευνών της, εστιάζοντας στη διακρίβωση τέτοιου μεγέθους οικονομικών παραβάσεων.

Στο στόχαστρο της Αρχής βρίσκονται πλέον τέσσερα κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα αδικήματα:

Κακουργηματική απάτη Αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος Φοροδιαφυγή Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Όλα τα στοιχεία και το τελικό πόρισμα που θα συνταχθεί από την Αρχή θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση συμπληρωματικών ποινικών διώξεων.

Η οικονομική εικόνα και η κατηγορηματική διάψευση Θεοδωρόπουλου

Τα φορολογικά στοιχεία που έχουν αποκαλυφθεί δείχνουν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα του ζευγαριού απέφερε ακαθάριστο εισόδημα 1.081.000 ευρώ για το 2025 (684.000 € για την Ιωάννα Γάκα και 397.000 € για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, συν 9.000 € από ακίνητα), με δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα 330.000 ευρώ και αναλογούντα φόρο 111.000 ευρώ.

Παράλληλα, μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περί εντοπισμού καταθέσεων εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκή τράπεζα εκτός Κύπρου, ο 58χρονος γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος προέβη σε αυστηρή διάψευση μέσω του δικηγόρου του, Τέλλου Αγαπηνού.

Στην επίσημη δήλωσή του, ο συνήγορος του γιατρού υπογραμμίζει:

«Διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν “εκατομμυρίων ευρώ”. Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανένα λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή.»

Η υπεράσπιση καλεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να σταματήσουν την αναπαραγωγή των συγκεκριμένων πληροφοριών, τονίζοντας ότι παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου εν μέσω μιας τόσο σοβαρής δικαστικής διαδικασίας.