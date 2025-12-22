Με επείγουσα διάταξη του εποπτεύοντος εισαγγελέα του ελληνικού FBI, δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη, μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας, που έδειξε «ισχυρές ενδείξεις παράστασης ψευδών στοιχείων». Με απλά λόγια, προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν την πιθανότητα διάπραξης του αδικήματος της διακεκριμένης απάτης, σε σχέση με τις επιχορηγήσεις που έλαβε. Η διάταξη αυτή κοινοποιήθηκε στις τράπεζες την ίδια μέρα.

Η έρευνα του ελληνικού FBI έγινε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση των επιδοτήσεων που δόθηκαν κατά την περίοδο 2019-2024. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο Κώστας Ανεστίδης, έλαβε ποσό που ξεπερνά τις 122.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τη διεξαγωγή της έρευνας, τόσο ο ίδιος όσο και άλλα δύο άτομα, είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις για αγροτεμάχια, δηλώνοντας καλλιέργεια, με σκοπό την απόκτηση οικονομικής ενίσχυσης. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο των στοιχείων, διαπιστώθηκε αναντιστοιχία ανάμεσα στο δηλωθέν ιδιοκτησιακό καθεστώς, στις αναλυτικές εκθέσεις προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την πραγματικότητα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και τη συγκέντρωση των στοιχείων, ο εισαγγελέας εξέδωσε διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων του Κώστα Ανεστίδη, καθώς και των άλλων δύο εμπλεκόμενων ατόμων.

Η διάταξη αυτή καλύπτει επίσης κάθε λογαριασμό, τίτλο ή χρηματοπιστωτικό προϊόν που ενδέχεται να κατέχουν. Η απόφαση εστάλη αυθημερόν σε όλες τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας της Ελλάδας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., καθώς και σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία της χώρας, προκειμένου να εκτελεστεί άμεσα. Έτσι, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ανεστίδη και των άλλων δύο προσώπων έχουν πλέον «παγώσει».

Επιπλέον, νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει στα αγροτικά μπλόκα, κυρίως στα Μάλγαρα, για πολλές δεκαετίες, αντέτεινε σε δηλώσεις του ότι κανένας από τους λογαριασμούς του δεν έχει παγώσει, δείχνοντας μάλιστα εκτυπώσεις από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη μέρα.