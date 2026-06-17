Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε σήμερα το πρωί ,Τετάρτη 17 Ιουνίου, σε σπίτι στο χωριό Δεσπότης στα Γρεβενά.

Η σορός εντοπίστηκε μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσής της από δυνάμεις της πυροσβεστικής.

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Σύμφωνα με το greveniotis.gr, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου μέσα στο σπίτι.

Τα αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η ταυτοποίηση της σορού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.