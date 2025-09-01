Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πύλες της και φέτος με ένα από τα πιο εντυπωσιακά περίπτερα: αυτό του ΥΠΕΘΑ. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκου Δένδια, ο οποίος έχει δώσει το προσωπικό του στίγμα για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία στο στράτευμα.

Όπως αναφέρει το Kranosgr.com, oι επισκέπτες θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νέα συστήματα drones που εντάσσονται στον σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, θα υπάρχουν εξομοιωτές τελευταίας τεχνολογίας, προσφέροντας μια βιωματική εμπειρία τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους επισκέπτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει η παρουσίαση του «Ασπίδα του Αχιλλέα», του αμυντικού θόλου που προετοιμάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ακολουθώντας τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Υπουργού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται κομβικό για την ασφάλεια της χώρας και θα παρουσιαστεί με λεπτομερή ενημέρωση στο κοινό.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα ενημερωθούν για τις αλλαγές που θα φέρει η «Ατζέντα 2030» στον χώρο της άμυνας, ενώ το περίπτερο θα αναδείξει την καινοτομία που σταδιακά εισάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Το περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων στη φετινή ΔΕΘ, την τελική επιμέλεια του οποίου έχει ο Διευθυντής Ενημέρωσης ΥΠΕΘΑ, Αλέξανδρος Διακόπουλος, σε συνεργασία με τις δημόσιες σχέσεις ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, θεωρείται ήδη ένα από τα πιο προσεγμένα και σύγχρονα που έχουν παρουσιαστεί ποτέ. Ο σχεδιασμός του, οι διαδραστικές εφαρμογές και οι πολλοί εξομοιωτές αναμένεται να εντυπωσιάσουν και να συναρπάσουν τους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης.