Ρεπορτάζ: Δαγιάση Αρετή

Μια σοβαρή καταγγελία όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι υπάλληλοι στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σερρών (ΔΕΥΑΣ), φέρνει στο φώς της δημοσιότητας η «Ζούγκλα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Στουπούδης, μιλώντας στην ηλεκτρονική μας εδημερίδα καταγγελει πως πολλοί εργαζόμενοι αποχωρούν από το πόστο τους από τις 10 και 11 το πρωί, ενώ ένας ορισμένος συνάδελφός τους αναλαμβάνει καθημερινά στις 3 το μεσημέρι να «χτυπήσει» τις κάρτες όλων. Πραγματική κοροϊδία δηλαδή…

Ο καταγγέλλων, όπως υποστηρίζει, «η πρακτική αυτή είναι εν γνώσει της διοίκησης και των προϊσταμένων εδώ και χρόνια», ενώ ο ίδιος προσθέτει πως δέχεται εκδικητική συμπεριφορά επειδή αρνήθηκε να υποκύψει σε πιέσεις.

«Χτυπούν τις κάρτες στις 3 το μεσημέρι ενώ έχουν φύγει από το πρωί»

Ο κύριος Γιώργος Στουπούδης, υπάλληλος της ΔΕΥΑΣ με καθήκοντα χειριστή αποφρακτικού μηχανήματος, προσκόμισε παράλληλα και σχετικό βιντεοληπτικό υλικό.

Το βίντεο του κ.Στουπούδη:

Όπως εξήγησε, στην υπηρεσία αποχέτευσης επικρατεί ένα μόνιμο σύστημα παραποίησης του ωραρίου:

«Κάθε απόγευμα, κάποιος υπάλληλος χτυπάει τις κάρτες σχεδόν όλων των εργαζομένων. Οι υπόλοιποι, επειδή τελειώνουν τη δουλειά τους νωρίτερα, φεύγουν από τις 10-11 το πρωί και εξαφανίζονται. Κάθε μέρα είναι ένας διαφορετικός συνεννοημένος που έρχεται στις 3 η ώρα, παίρνει τις κάρτες από το σημείο που τις έχουν όλες μαζί και τις χτυπάει».

Όσα είπε ο κ.Γιώργος Στουπούδης στο zougla.gr:

«Τα ξέρουν όλα οι διευθυντές»

Σύμφωνα με τον κ. Στουπούδη, το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο αλλά συνεχίζεται για τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια, με την πλήρη ανοχή και γνώση των ανωτέρων.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι έχει ενημερώσει προσωπικά τη διοίκηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία ανταπόκριση:

«Δεν έχω το δικαίωμα να πάω αλλού, εκτός από το να αναφερθώ στην υπηρεσία, στον πιο πάνω προϊστάμενό μου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, που στη συγκεκριμένη περίπτωση τυχαίνει να είναι η ίδια η Δήμαρχος. Και η αντιπρόεδρος. Έχω μιλήσει στην αντιπρόεδρο και σε δύο αντιδημάρχους. Όλοι τους έχουν σιωπήσει και κάνουν πως δεν έχουν ακούσει τίποτα. Ο προϊστάμενος και ο διευθυντής τα ξέρουν όλα αυτά πολύ καλά».

«Με τιμωρούν επειδή δεν γινόμουν… δικός τους»

Απαντώντας στο ερώτημα για ποιον λόγο αποφάσισε να προβεί τώρα στην αποκάλυψη, ο κ. Στουπούδης σημείωσε ότι το τελευταίο εξάμηνο η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, καθώς δέχεται εκδικητική μεταχείριση και πίεση.

Όπως ισχυρίζεται, τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν αρνήθηκε να βρίσκεται σε μόνιμη, απλήρωτη επιφυλακή τα Σαββατοκύριακα, παρατώντας την προσωπική του ζωή:

«Όποιος τους ακούει και είναι δικός τους περνάει ήσυχα. Εμένα, επειδή δεν άκουγα τις εντολές του προέδρου και του διευθυντή, προσπαθούν να με τιμωρήσουν και να φορτώσουν όλη τη δύσκολη δουλειά επάνω μου. Οι νέοι συμβασιούχοι και μόνιμοι υπάλληλοι φοβούνται να μιλήσουν και να μπλεχτούν, γιατί βλέπουν τι επικρατεί. Δεν μιλάει κανένας, αλλά εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ άλλο αυτό», τονίζει.

Η «Ζούγκλα» ήρθε σε επικοινωνία με ειδικό συνεργάτη της Δημάρχου Σερρών, ο οποίος υποστήριξε ότι οι Δημοτικές Αρχές δεν έχουν λάβει καμία πληροφορία για το συμβάν και μας παρέπεμψε στη ΔΕΥΑΣ.