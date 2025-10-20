Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

«Προστατεύω τα ζώα, προστατεύω τους ανθρώπους», ήταν ο τίτλος του πρώτου διήμερου διαδραστικού εργαστηρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Οκτωβρίου στην Αθήνα και στις 16 και 17 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Οργανισμού Zero Stray Pawject (ZSP).

Στόχος του ήταν, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, «να εκπαιδεύσει τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας στην διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ζώων, να αναδείξει την σύνδεση μεταξύ βίας κατά των ζώων και βίας κατά των ανθρώπων, και να τονίσει ότι ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων ζώων, συχνά τα καθιστά εύκολο στόχο για τους δράστες, και κατά συνέπεια, δείκτη αυξανόμενης παραβατικότητας και εγκληματικής συμπεριφοράς».

Το εργαστήριο, με εισηγητές από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των αστυνομικών ως πρώτης γραμμής υπερασπιστών όχι μόνο των ζώων, αλλά και της δημόσιας ασφάλειας.

Όπως επεσήμανε η Σίλια Σίλερ-Μουμτζίδη, συνιδρύτρια του Οργανισμού Zero Stray Pawject και της Zero Stray Academy, «τα αδέσποτα δεν φυτρώνουν». «Κάθε αδέσποτο ήταν κάποτε το κατοικίδιο κάποιου ή το κουτάβι ή γατάκι κάποιου κατοικίδιου, ακόμη και εάν η εγκατάλειψη συνέβη πριν από γενιές».

Τα αδέσποτα συνδέονται άμεσα με υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας. Η κακοποίηση ζώων συνδέεται με την ενδοοικογενειακή βία, το οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και την τρομοκρατία. Όσοι κακοποιούν ζώα είναι έξι φορές πιο πιθανό, να βλάψουν ανθρώπους».

Ένα από τα πιο κομβικά σημεία του Σεμιναρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν η συμμετοχή της Jessica K. Rock, Πολιτειακής Εισαγγελέως στο Συμβούλιο Εισαγγελέων της Τζόρτζια (ΗΠΑ), καθώς και της Ειδικής Βοηθού Ομοσπονδιακής Εισαγγελέως.

Η Rock, η οποία εκπαιδεύει τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές Αρχές επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, σε ζητήματα που σχετίζονται με την κακοποίηση ζώων και την σύνδεσή της με την βία κατά ανθρώπων, παρουσίασε εντυπωσιακά παραδείγματα και χρήσιμες επισημάνσεις.

Τόνισε ότι η κακοποίηση ζώων αποτελεί έναν πρώιμο δείκτη βίαιης συμπεριφοράς, εξηγώντας ότι τα ζώα συχνά χρησιμοποιούνται ως μέσα ελέγχου και εξαναγκασμού σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας ή οργανωμένου εγκλήματος.

Υπογράμμισε επίσης την σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Αστυνομικών, Εισαγγελέων, Κτηνιάτρων και Κοινωνικών Λειτουργών για την αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

Μέσω της Zero Stray Academy, έχουν εκπαιδευτεί 1.786 Αστυνομικοί σε όλη την χώρα από το 2023, ενώ έως το τέλος του 2025 ο αριθμός αυτός θα ανέλθει σε 2.041. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας είναι όπως αναφέρει η ανακοίνωση, εντυπωσιακά:

-αύξηση 140% αναφερόμενων περιστατικών,

-αύξηση 45% συλλήψεων,

-περισσότερες 35% δικογραφίες,

-αύξηση 60% διοικητικών προστίμων, συνολικού ύψους άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Τμήμα Προστασίας Ζώων της ΕΛ.ΑΣ., που ιδρύθηκε το 2022, έχει δεχθεί 9.852 καταγγελίες μέσω της γραμμής 10410, γεγονός που αποδεικνύει την δυναμική αφύπνιση των πολιτών και των Αρχών απέναντι στα εγκλήματα κακοποίησης των ζώων.

Πρόληψη και κοινωνική ασφάλεια με τα αδέσποτα στο επίκεντρο

Ο ρόλος των Τοπικών Αρχών και της Δημοτικής Αστυνομίας

Η συνολική φιλοσοφία του Προγράμματος, συνοψίζεται στην αναγνώριση της ενιαίας φύσης της βίας: η κακοποίηση ζώων, η ενδοοικογενειακή βία και το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας.

Τα αδέσποτα, όντας εύκολη λεία για κακοποιητές, λειτουργούν ως πρώιμη ένδειξη της κοινωνικής παθογένειας. Η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο ζήτημα φιλοζωίας, είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου των αδέσποτων, η πρόληψη της εγκατάλειψης και η ενεργή συμμετοχή της Αστυνομίας αποτελούν την βάση μιας ασφαλέστερης και πιο ανθρώπινης κοινωνίας.