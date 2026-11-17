Μία σημαντική πρωτοβουλία από την Εναλλακτική Παρέμβαση Δικηγόρων βάζει τέλος στο ανιστόρητο αφήγημα και την παραφιλολογία που αναπτύσσεται τελευταία, γύρω από την ύπαρξη των νεκρών στο Πολυτεχνείο, καταγράφοντας τα ακριβή σημεία όπου έπεσαν νεκροί φοιτητές και πολίτες τον Νοέμβριο του 1973.

Πρόκειται για έναν νέο, διαδραστικό χάρτη της Αθήνας, που αποτυπώνει με απόλυτη γεωγραφική και ιστορική ακρίβεια τα σημεία όπου έχασαν τη ζωή τους οι διαδηλωτές και οι ανυποψίαστοι πολίτες κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής από τις δυνάμεις της δικτατορίας.

Οπτικοποιώντας την ιστορική έρευνα και τα επίσημα διαθέσιμα πορίσματα, ο ψηφιακός χάρτης λειτουργεί ως ένα σύγχρονο μνημείο ψηφιακής καταγραφής. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους δρόμους γύρω από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, εντοπίζοντας τα ακριβή σημεία όπου έπεσαν οι νεκροί από τα πυρά του στρατού και της αστυνομίας της Χούντας.

Το διαδραστικό αυτό εργαλείο δεν αποτελεί μόνο έναν ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα, αλλά και ένα εξαιρετικά πολύτιμο εκπαιδευτικό μέσο για τις νεότερες γενιές, προκειμένου να αντιληφθούν τοπικά και χωροταξικά το μέγεθος της καταστολής και το πραγματικό, αιματηρό τίμημα του αντιδικτατορικού αγώνα.

Ο Ψηφιακός χάρτης για τα θύματα και τους νεκρούς του Πολυτεχνείου βρίσκεται εδώ