Σύγχυση και αναστάτωση επικράτησε σχετικά με το περιστατικό στον Προαστιακό Θεσσαλονίκης, όταν σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, αμαξοστοιχία φέρεται να μπήκε σε λάθος γραμμή στην περιοχή της Σίνδου την Τετάρτη (5/11).

Ο ΟΣΕ σε ανακοίνωσή του, διέψευσε ότι σημειώθηκε τέτοιο συμβάν, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες «ψευδείς» και επιρρίπτοντας ευθύνες στη Hellenic Train για ανεπαρκή ενημέρωση των επιβατών.

Ο Οργανισμός τόνισε ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο και τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας, η ευθύνη ενημέρωσης των επιβατών σε περιπτώσεις αλλαγής τροχιάς ανήκει αποκλειστικά στο προσωπικό της αμαξοστοιχίας.

Από την πλευρά της, η Hellenic Train επιβεβαίωσε ότι η αμαξοστοιχία 2591 όντως εισήλθε σε λανθασμένη γραμμή, αποδίδοντας το γεγονός σε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής.

Όπως ανέφερε, ο μηχανοδηγός αντέδρασε άμεσα, σταμάτησε το τρένο και, αφού έλαβε οδηγίες από τον σταθμάρχη, πραγματοποίησε οπισθοπορεία ώστε οι επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι όλες οι ενέργειες έγιναν τηρώντας πλήρως τους κανόνες ασφαλείας και υπενθύμισε ότι ο έλεγχος της κυκλοφορίας ανήκει στον ΟΣΕ.

Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, διέψευσε μέσω ανάρτησής του πως το τρένο κινήθηκε σε αντίθετη γραμμή, επισημαίνοντας ότι στο συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου λειτουργεί κανονικά το σύστημα τηλεδιοίκησης.

