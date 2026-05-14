Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α/Γ.Α.Δ.Α., οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας διακίνησης κοκαΐνης στη Δυτική Αττική.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, συνελήφθησαν την 10-5-2026, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 36 και 31 ετών, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, αναφορικά με τη δράση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, μετά από διασταύρωση πληροφορικών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατά την έρευνα των οικιών των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-210,85 γραμμ. κοκαΐνης, διαχωρισμένα σε 322 νάιλον συσκευασίες έτοιμες για διακίνηση,

– το χρηματικό ποσό των 40.670 ευρώ,

-14 φαρμακευτικά δισκία για την ανάμιξη των ναρκωτικών ουσιών,

– ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

– κομμάτι χαρτί με ιδιόχειρες σημειώσεις αγοραπωλησίας ναρκωτικών.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητο ως μέσα τέλεσης της διακίνησης των ποσοτήτων κοκαΐνης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.