Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καλύμνου για την ύπαρξη προσαραγμένου σκάφους στην περιοχή «ΓΡΑΦΙΩΤΙΣΣΑ» της νήσου Ψερίμου και την αποβίβαση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών στην παραλία. Αμέσως, για την περιοχή απέπλευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.). Επιπλέον μεταφέρθηκαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Καλύμνου στην Ψέριμο με επιβατικό-τουριστικό σκάφος και στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου της Κω με Π.Λ.Σ.

Οι τρεις αλλοδαποί διακινητές προσπάθησαν να διαφύγουν με το σκάφος, αλλά στη θέα του Π.Λ.Σ. έπεσαν στη θάλασσα και βγήκαν στην ακτή.

Συνολικά επί της νήσου Ψερίμου εντοπίστηκαν εκατόν σαράντα δύο (142) αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν με Π.Λ.Σ. στην Κω, προκειμένου να παραδοθούν στο Κ.Ε.Δ. Κω. Ομοίως εντοπίστηκαν οι 3 διακινητές οι οποίοι πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Κω, σήμερα. Το σκάφος αποκολλήθηκε και ρυμουλκήθηκε από το ρυμουλκό «ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΙ» Ν.Π. 12730, με ασφάλεια, στο λιμάνι της Καλύμνου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή της Καλύμνου, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της, υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και τη συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων, με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διακομιδές ασθενών, οι οποίοι έχρηζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης:

-62χρονης, από το λιμάνι της Πάρου στο λιμάνι της Νάξου, με το Ε/Γ-Τ/Ρ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΙ» Ν. Νάξου 57,

-78χρονης, από το λιμάνι των Λειψών στο λιμάνι της Καλύμνου, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και

-79χρονου, από το λιμάνι των Λειψών στο λιμάνι της Λέρου, με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..