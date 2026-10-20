Σε … άλλο επίπεδο είχαν πάει το παράνομο δίκτυο που έστησαν για να πωλούν ναρκωτικά, καθώς έκαναν μπίζνες μέσω Telegram και πλήρωναν σε κρυπτονομίσματα. Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να προσεγγίζει υποψήφιους αγοραστές -ανάμεσά τους και ανηλίκους-, ενώ πραγματοποιούσε πληρωμές μέσω κρυπτονομισμάτων.

Την δράση τους στη Θεσσαλονίκη σταμάτησαν τα στελέχη της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει οργανωμένη υποδομή, κατανέμοντας τις περιοχές δράσης τους στη Θεσσαλονίκη και διασφαλίζοντας την άμεση παράδοση των ουσιών. Παράλληλα, εφάρμοζαν μεθόδους απόκρυψης και τηρούσαν αυστηρά μέτρα προστασίας για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος ξεκίνησε με την σύλληψη ενός 18χρονου. Στη συνέχεια, τα στελέχη των Ομάδων ΔΕΟΣ αξιοποίησαν την ειδική ανακριτική μέθοδο της διείσδυσης και, προσποιούμενοι τους υποψήφιους αγοραστές, κατάφεραν να προσεγγίσουν και να συλλάβουν δύο ακόμη ημεδαπούς, ηλικίας 25 και 30 ετών.

Συνολικά, κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

3,5 κιλά κάνναβης

120 γραμμάρια κοκαΐνης

Ζυγαριά ακριβείας

Συσκευή πληρωμών με κρυπτονομίσματα

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στις αρχές η συστηματική χρήση ψηφιακών πλατφορμών, όπως το Telegram, για την προσέγγιση ανήλικων χρηστών. Οι έρευνες των αρχών παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν επιπλέον μελών ή παράλληλων πυρήνων του δικτύου.