Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται από το πρωί της 15ης Σεπτεμβρίου 2026, δύο άτομα, ένας 47χρονος Έλληνας και ένας 46χρονος ξένης καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικά στα βόρεια προάστια και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η σύλληψή τους σε Μελίσσια και Μαρούσι αποτέλεσε τον καρπό συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, με την καθοριστική συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Όπως προέκυψε από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών της προανάκρισης, το δίδυμο είχε ξεκινήσει την παράνομη δράση του τουλάχιστον από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Οι ρόλοι τους ήταν απόλυτα διακριτοί: Ο 47χρονος αποτελούσε τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης, έχοντας τον πλήρη έλεγχο της κατανομής των ναρκωτικών και τη διαχείριση των εσόδων. Από την πλευρά του, ο 46χρονος λειτουργούσε ως το «εκτελεστικό όργανο» που αναλάμβανε τις αγοραπωλησίες. Οι παραδόσεις γίνονταν είτε στον χώρο του, είτε μέσω κατ’ οίκον διανομής (delivery) στους αγοραστές, για την οποία χρησιμοποιούσε ένα πολυτελές «επιχειρησιακό όχημα».

Οι δράστες είχαν λάβει αυστηρά μέτρα προφύλαξης. Χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα» ένα από τα σπίτια του 46χρονου στα Μελίσσια για την ασφαλή αποθήκευση των ουσιών, ενώ επικοινωνούσαν αποκλειστικά μέσω διαφόρων διαδικτυακών εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, σε μια προσπάθεια να θολώσουν τα ίχνη τους και να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Παρά τα μέτρα αυτά, οι διωκτικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τουλάχιστον 25 περιπτώσεις αγοραπωλησιών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

67,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Το χρηματικό ποσό των 670 ευρώ

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και πλήθος νάιλον συσκευασιών

Ένα αεροβόλο πιστόλι με τη θήκη του και 103 φυσίγγια

2 μαχαίρια και ένα ζευγάρι χειροπέδες

6 κινητά τηλέφωνα

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.