Συνελήφθη, σήμερα (11.08.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης, 45χρονος ημεδαπός , κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν ακόμη και χάπια με το πρόσωπο του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε ημεδαπός και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της ίδιας υπηρεσίας, το ακινητοποίησαν.

Ακολούθησαν έρευνες στο όχημα και στην οικία του ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-2- κιλά και -847,5- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης με μορφή σοκολάτας

-72,2- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-26,5-γραμμάρια κοκαΐνης,

-1,5- γραμμάρια ηρωίνης,

-58- γραμμάρια MDMA ,

-12- γραμμάρια κεταμίνης

-41- ναρκωτικά δισκία

-4,2- γραμμάρια θρυμματισμένων δισκίων ECSTACY,

-4,2- γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης,

σπόροι κάνναβης,

ζυγαριά,

κινητό χρηματικό ποσό -50- ευρώ

Πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης εσωτερικού χώρου (σύστημα εξαερισμού – λάμπες LED – μετασχηματιστής τάσης ρεύματος – θερμόμετρα)

Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.