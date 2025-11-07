Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω η εκδίκαση υπόθεσης που είχε προκαλέσει αίσθηση, με κατηγορούμενο έναν 51χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς, καθώς έκρινε ότι ο κατηγορούμενος επέδειξε στοιχεία συμμόρφωσης.

Η έναρξη της έρευνας

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από στοχευμένη έρευνα του 4ου Τμήματος Διαδικτυακής Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που αξιοποίησε ειδικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Μέσω της εφαρμογής επικοινωνιών Cipher, οι αστυνομικοί εντόπισαν ψηφιακά ίχνη λογαριασμού με το ψευδώνυμο «mysexydaughter», τα οποία οδήγησαν σταδιακά στην ταυτοποίηση του 51χρονου.

Ταυτοποίηση και έρευνα

Μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής προς εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, οι Αρχές έλαβαν απαντήσεις που αποκάλυψαν τον αριθμό τηλεφώνου του κατηγορουμένου. Ο 51χρονος εντοπίστηκε στην Κάρπαθο, όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του και κατάσχεση όλων των ψηφιακών μέσων που είχε στην κατοχή του.

Αν και δεν βρέθηκε αποθηκευμένο υλικό κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο ίδιος ομολόγησε τη συμμετοχή του στην ανταλλαγή αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω της εφαρμογής Cipher.

Τα αδικήματα και το χρονολόγιο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος με τα ψευδώνυμα «mysexydaughter» και «axladi» διατηρούσε και διακινούσε αρχεία παιδικής πορνογραφίας μεταξύ Αυγούστου 2018 και Ιουνίου 2020.

Στο υλικό περιλαμβάνονταν τουλάχιστον επτά φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Ο 51χρονος εκφράζοντας μεταμέλεια, υποστήριξε ότι παρασύρθηκε από περιέργεια και ότι σταμάτησε τη δραστηριότητά του, μόλις αντιλήφθηκε τη φύση της κοινότητας. Παραδέχθηκε επίσης ότι ανάρτησε φωτογραφίες της ενήλικης κόρης της συντρόφου του, για λόγους διαδικτυακής ανταλλαγής υλικού.

Η υπόθεση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας των Αρχών με ακαδημαϊκούς φορείς και τη χρησιμότητα εξειδικευμένων εργαλείων ψηφιακής ανάλυσης, για την ιχνηλάτηση δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα με υψηλό βαθμό ανωνυμίας. Παράλληλα, η συνδρομή ξένων εταιρειών αποδείχθηκε κρίσιμη για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την τεκμηρίωση της δικογραφίας.

