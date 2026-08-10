Έκτακτες διακοπές νερού σημειώνονται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας βλαβών στο δίκτυο της ΕΥΑΘ.

Στην Κάτω Τούμπα, το πρόβλημα εντοπίζεται στη διασταύρωση των οδών Φαιάκων και Απόλλωνος, επηρεάζοντας την υδροδότηση και στους γύρω δρόμους, με την αποκατάσταση να υπολογίζεται έως τις 10:30.

Παράλληλα, χωρίς νερό έχουν μείνει καταναλωτές στη Χαριλάου λόγω βλάβης στις οδούς Γρηγορίου Μαρασλή και Πλαταιών, καθώς και στις Συκιές εξαιτίας προβλήματος στην οδό Σουρμένων. Και στις δύο αυτές περιοχές, η διακοπή επηρεάζει τις παρακείμενες οδούς, ενώ η σταδιακή επαναφορά του νερού αναμένεται έως τις 12:00.