Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Οι περιοχές αυτές είναι:

-Καλλιθέα

-Αθήνα

-Αιγάλεω

-Νέο Ψυχικό

-Αγία Βαρβάρα

Αναλυτικά:

Δήμος Αθηναίων

Μονά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ έως κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΚΑΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Μονά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ έως κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Ζυγά οδός:ΑΚΑΔΗΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΣΤΟΥ, ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ Νο 2

Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ έως κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Καλλιθέας

Μονά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΝΟ173 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΖΙΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

Δήμος Αιγάλεω

ΕΛΒΕΤΙΑΣ – ΒΕΑΚΗ

ΣΥΝΤ/ΡΧΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ – ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ – ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ

Δήμος Ν. Ψυχικού

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΚΑΝΑΡΗ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΨΑΡΡΩΝ, ΣΕΦΕΡΗ.

Δήμος Αγ. Βαρβάρας

ΣΟΛΩΜΟΥ – ΚΥΠΡΟΥ – ΦΛΕΜΙΝΓΚ – ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

