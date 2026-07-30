Σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον των σιδηροδρομικών γραμμών, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Αποτέλεσμα της κατάστασης ήταν να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα Αθήνα – Άγιοι Ανάργυροι.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train, η διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από τις 10:23 το πρωί, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), για λόγους ασφαλείας.

Καθυστερήσεις και επιστράτευση λεωφορείων

Το περιστατικό επηρεάζει δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας, στα οποία καταγράφονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, σε ορισμένα τμήματα της διαδρομής η μετακίνηση πραγματοποιείται προσωρινά με λεωφορεία της εταιρείας.

Η Hellenic Train σημειώνει πως βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού.