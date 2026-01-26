Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων τέθηκε σε ισχύ σε τμήματα του οδικού δικτύου των Σερρών, του Κιλκίς και της Χαλκιδικής, λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Σε ποια σημεία διακόπηκε η κυκλοφορία στο Κιλκίς

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική οδό Ευζώνων– Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι).

Τι ισχύει στις Σέρρες

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου– Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού.

Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν περιοχές του Δήμου Σιντικής

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η έδρα του Δήμου Σιντικής, το Σιδηρόκαστρο, καθώς και τα χωριά του ορεινού όγκου, που περιβάλλουν τον ποταμό Κρουσοβίτη μετά τις μεγάλες ποσότητες νερού που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκτελούνται εργασίες με βαρέα μηχανήματα έργου στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη στο Σιδηρόκαστρο, ώστε να μην φτάσουν τα νερά σε κατοικημένες περιοχές. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω των πλημμυρών στην περιοχή, ζευγάρι κτηνοτρόφων απεγκλωβίστηκε από την κτηνοτροφική τους μονάδα στην περιοχή Φαιά Πέτρα. Νωρίτερα σήμερα συγκλήθηκε έκτακτο Συμβούλιο Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Πού διακόπηκε η κυκλοφορία στη Χαλκιδική

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία στη Δημοτική οδό Ορμύλιας – Βατοπεδίου και στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ