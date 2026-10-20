Σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των Εξαρχείων προχώρησαν οι Αρχές, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων και των οδηγών.

Η κινητοποίηση προκλήθηκε έπειτα από τον εντοπισμό διαρροής φυσικού αερίου σε κατοικία της περιοχής.

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση ισχύει συγκεκριμένα στην οδό Δοξαπάτρη, όπου η διέλευση των οχημάτων έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Αποκαύκων. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και εξειδικευμένα συνεργεία για την αντιμετώπιση του περιστατικού και την αποκατάσταση της βλάβης.