Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Αθηνών από το ύψος της οδού Σπύρου Πάτση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Καραϊσκάκη στην περιοχή του Κολωνού, προέβη η Τροχαία, εξαιτίας της εκτροπής ενός φορτηγού, που δημιούργησε έντονα προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αστυνομικοί, κατευθύνουν τα οχήματα από παράπλευρους δρόμους, προσπαθώντας να διευκολύνουν την κατάσταση, μέχρι την απομάκρυνση του φορτηγού από το σημείο.