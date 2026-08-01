Ένα φοβερό τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 7:00′ το πρωί στην Εθνική οδό και συγκεκριμένα στο 123χλμ. στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, ενώ το δεύτερο πέρασε το τσιμεντένιο διάζωμα της Εθνικής και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Το φορτηγό που τυλίχτηκε στις φλόγες κάηκε ολοσχερώς, ωστόσο ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει, δυστυχώς όμως ο οδηγός του φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός. Στο σημείο επικράτησε πανικός, αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής οδού.

Η κυκλοφορία διεκόπη και γίνεται από παρακαμπτήριους, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να σβήσουν τη φωτιά, χωρίς αυτή να επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες από τον τόπο του τροχαίου:

Σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας (ΠΑΘΕ), και στα δύο ρεύματα, προχώρησε η Αστυνομία λόγω εκτροπής και ανατροπής φορτηγών στο ύψος της 123ης χιλιομετρικής θέσης, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

Παράλληλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.