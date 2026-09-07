Έκτακτη διακοπή της κυκλοφορίας τέθηκε σε εφαρμογή το βράδυ της Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, στην οδό Κλεισθένους στον Γέρακα, εξαιτίας ενός απρόοπτου περιστατικού που σήμανε συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πρόβλημα προκλήθηκε όταν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου από ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχημα (Ι.Χ.Ε.). Με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών, η Τροχαία προχώρησε στον άμεσο αποκλεισμό της περιοχής.

Τα οχήματα δεν μπορούν να κινηθούν στην οδό Κλεισθένους, στο τμήμα που εκτείνεται από τη συμβολή της με την οδό Δερβενακίων έως και το ύψος της οδού Ερμού.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Οι οδηγοί που σκοπεύουν να κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης, μέχρι να δοθεί και πάλι ο δρόμος με ασφάλεια στην κυκλοφορία.