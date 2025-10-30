Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Εμμανουήλ Μπενάκη, από το ύψος της οδού Σταδίου έως την οδό Πανεπιστημίου, προχώρησε η αστυνομία λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

Γι΄αυτό το λόγο η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Η διακοπή αφορά το τμήμα του δρόμου από το ύψος της οδού Σταδίου έως και την οδό Πανεπιστημίου.

Συνεργεία της ΕΥΔΑΠ βρίσκονται ήδη στο σημείο και εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς, προκειμένου να αποδοθεί εκ νέου ο δρόμος στην κυκλοφορία το συντομότερο δυνατόν.