Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η Θεσσαλονίκη θα μείνει χωρίς μετρό από σήμερα, 10 έως και 20 Δεκεμβρίου 2025, καθώς θα πραγματοποιηθούν αναγκαίες δοκιμές συρμών και συστημάτων, στο πλαίσιο της επικείμενης επέκτασης της γραμμής προς Καλαμαριά.

Η κανονική λειτουργία του μετρό με νέο διευρυμένο ωράριο, θα αποκατασταθεί σταδιακά από τις 11 Δεκεμβρίου και πλήρως έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Οι κάτοχοι προσωποποιημένων καρτών (μηνιαίων, τριμήνων ή εξαμήνων) θα λάβουν ισόχρονη παράταση ισχύος, ώστε να μη χάσουν τις προπληρωμένες διαδρομές τους.

Νέες λεωφορειακές γραμμές & ενίσχυση δρομολογίων

Για το διάστημα της διακοπής λειτουργίας του μετρό, τίθενται σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα ενίσχυσης της αστικής συγκοινωνίας:

-Δύο νέες λεωφορειακές γραμμές θα κυκλοφορούν από σήμερα για την κάλυψη των περιοχών που εξυπηρετούσε το μετρό.

-Τρεις υφιστάμενες γραμμές θα ενισχυθούν με επιπλέον οχήματα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Ο στόλος του ΟΑΣΘ ενισχύεται με 325 λεωφορεία σταθερής κυκλοφορίας, ενώ τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης θα διαθέτουν 182 επιπλέον οχήματα, ανεβάζοντας το σύνολο των διαθέσιμων λεωφορείων σε περισσότερα από 500.

Νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1

Από σήμερα θα λειτουργεί η νέα λεωφορειακή γραμμή Μ1. Θα συνδέει τη Νέα Ελβετία με τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό ακολουθώντας κατά κύριο λόγο τη διαδρομή του Μετρό. Θα εκτελεί το δρομολόγιο σε περίπου 30–35 λεπτά με συχνότητα ανά 7–10 λεπτά.

Η διαδρομή που θα ακολουθούν τα λεωφορεία της Μ1 είναι η εξής:

Μετάβαση: Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας, Μιχ. Ψελλού, δεξιόστροφος ελιγμός στην παράπλευρη Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανίων, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Μοναστηρίου, Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Επιστροφή: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Μοναστηρίου, Εγνατία, Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή, αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Μιχ. Ψελλού, Σταθμός Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από 17 λεωφορεία, από τις 05:00 το πρωί μέχρι τις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα, τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή ενώ τις ημέρες

Παρασκευή και Σάββατο τα δρομολόγια θα σταματούν στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

Πύκνωση δρομολογίων

Ενίσχυση στις γραμμές 3Κ, 31, 39 με μέσο χρόνο διέλευσης 8–10 λεπτά (από 12–18 σήμερα).

3Κ, που εκτελεί το δρομολόγιο ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός,

31,που εκτελεί το δρομολόγιο Βούλγαρη – ΚΤΕΛ και

39, που εκτελεί το δρομολόγιο Κηφισιά – Δικαστήρια.

Νέα λεωφορειακή γραμμή 58Μ

Από σήμερα δημιουργείται μια ακόμα νέα λεωφορειακή γραμμή, η 58Μ, που θα συνδέει το Πανόραμα με τον σταθμό ΜΕΤΡΟ Νέας Ελβετίας. Τα δρομολόγια της 58Μ θα εκτελούνται με τέσσερα λεωφορεία τα οποία θα διέρχονται από 52 στάσεις κατά την μετάβαση και την επιστροφή.

Η νέα λεωφορειακή γραμμή θα ακολουθεί διαδρομή μέσω των οδών Στ. Καζαντζίδη, Χαριλάου-Θέρμης, Θέρμης – Πανοράματος, Βενιζέλου, Κομνηνών, Μαντζαρίδη, Πέτρου Λεβαντή, Σταδίου, Πυθαγόρα θα επιστρέφει μέσω της οδού Θέρμης Πανοράματος- Χαριλάου Θέρμης- Στέλιου Καζαντζίδη με αφετηρία και τερματισμό τον Σταθμό Μετεπιβίβασης Ν. Ελβετίας.

Χρειάζεται η διακοπή λειτουργίας του μετρό;

Η προσωρινή διακοπή, διάρκειας ενός μήνα που ανακοινώθηκε, δημιουργεί εύλογες απορίες: Χρειάζεται; Γιατί δεν έχει γίνει το ίδιο και στην Αθήνα στις διαδοχικές επεκτάσεις του μετρό; Δύο δεδομένα απαντούν σε αυτές τις επιφυλάξεις:

Πρώτον, το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει τα ίδια τεχνολογικά χαρακτηριστικά με αυτό της Αθήνας. Μάλιστα, δεν μοιάζουν καθόλου. Είναι ελεγχόμενο από περίπλοκα προγράμματα μέσω ενός δικτύου 5G και οι συρμοί δεν έχουν οδηγό. Τα πάντα τρέχουν αυτόματα από το Κέντρο Ελέγχου. Άρα ο έλεγχος όλων αυτών των συστημάτων και διαδικασιών είναι πολύ πιο περίπλοκος από αυτόν στον οποίον παρεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας.

Δεύτερον, η επέκταση προς Καλαμαριά δεν είναι γραμμική. Είναι ένας άλλος κλάδος της γραμμής στην οποία έρχονται να προστεθούν και 15 νέοι συρμοί βελτιωμένης τεχνολογίας σε σχέση με τους 18 που ήδη κυκλοφορούν, ώστε να γίνει εφικτή η μεταξύ τους χρονοαπόσταση ενάμιση λεπτού στις ώρες αιχμής αναφέρει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας του μετρό

Τι σημαίνει όμως η διακοπή λειτουργίας του μέσου και γιατί κρίνεται τόσο αναγκαία; Όπως δηλώνει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, «η προσωρινή αυτή διακοπή της λειτουργίας του Μετρό, όσο κι αν αναστατώνει το επιβατικό κοινό, δεν είναι κάτι που μπορούσαμε να αποφύγουμε, αλλά μία αναγκαία διαδικασία για την επισφράγιση και πιστοποίηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συστήματος.

Με τον υπουργό Χρήστο Δήμα παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση την πορεία του έργου. Δεν υπάρχει περίπτωση η τωρινή διακοπή να υπερβεί τον ένα μήνα. Και σε απόλυτη συνεργασία με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη έχουμε προσπαθήσει να αναπληρώσουμε τις μετακινήσεις που θα χαθούν με μία επιπλέον γραμμή express και προσθήκη λεωφορείων».

Και συνεχίζει: «Η συγκεκριμένη πρακτική ακολουθείται διεθνώς σε όλα τα σύγχρονα μετρό που λειτουργούν με πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα, καθώς απαιτούνται επαναλαμβανόμενες φάσεις δοκιμών, ελέγχων και πιστοποιήσεων πριν από την οριστική τους παράδοση στο κοινό. Με άλλα λόγια, η διακοπή δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά μέρος της τυπικής διαδικασίας που εξασφαλίζει ότι το σύστημα θα αποδοθεί στο κοινό χωρίς αβεβαιότητες και τεχνικούς κινδύνους.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτή η διακοπή, όσο και αν επιφέρει μια κάποια ταλαιπωρία αποτελεί απόδειξη προόδου, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στο πιο κρίσιμο και παραγωγικό στάδιο ολοκλήρωσης».

Οι δοκιμές

Η φάση αυτή των δοκιμών περιλαμβάνει την επέκταση των αυτόματων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου των συρμών και τις πρώτες δοκιμές ενσωμάτωσης με τα υπόλοιπα συστήματα σηματοδότησης της βασικής γραμμής και της επέκτασης. Με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής θα γίνει επανεκκίνηση με βελτιωμένα και αξιόπιστα συστήματα, ώστε η λειτουργία να είναι πιο ομαλή, πιο ασφαλής και πιο σύγχρονη.

Θα ακολουθήσουν οι Δυναμικές Δοκιμές Τροχαίου Υλικού νέου στόλου και υποσυστημάτων, στη γραμμή και τους σταθμούς του βασικού άξονα και της επέκτασης. Οι δοκιμές σε αυτή τη φάση θα είναι νυχτερινές και κατ’ επέκταση δεν θα διακόψουν τα δρομολόγια, αλλά θα παραμείνει για όλο το 2026, ο γνωστός περιορισμός στις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, όπως ήδη εφαρμόστηκε, μέχρι και τη διακοπή της λειτουργίας. Στόχος είναι, σταδιακά, να προστίθενται στο δίκτυο όσοι από τους νέους 15 συρμούς θα ολοκληρώνουν το σύνολο των δοκιμών τους.

Η δεύτερη καθολική διακοπή που θα ακολουθήσει στο πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς, αποτελεί το τελικό και αναγκαίο στάδιο πριν από την ασφαλή ενοποίηση των δύο γραμμών. Έχει στόχο τη βέλτιστη ενοποίηση των συστημάτων, την πραγματοποίηση σεναρίων κανονικής λειτουργίας και την πιστοποίηση ασφάλειας από το εξειδικευμένο φορέα πιστοποίησης. Προγραμματίζεται για λίγο πριν την παράδοση της επέκτασης -πιθανόν για τον Φεβρουάριο- ωστόσο ο ακριβής χρόνος θα μας είναι γνωστός μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως επισημαίνει και ο υφυπουργός, «η δεύτερη διακοπή της λειτουργίας είναι αναπόφευκτη, καθώς συμπεριλαμβάνει τις τελικές δοκιμές ενοποίησης των συστημάτων, σενάρια λειτουργίας και την πιστοποίηση ασφαλείας του συστήματος από την TUV Rheinland».

Στην τελευταία φάση των δοκιμών θα περιλαμβάνεται και το trial run του λειτουργού THEMA και η πιστοποίηση διαδικασιών λειτουργού, σε σενάρια κανονικής και υποβαθμισμένης λειτουργίας της ενιαίας γραμμής. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης δεν θα επηρεαστεί η επιβατική λειτουργία της βασικής γραμμής που θα διεξάγεται κανονικά με εξαίρεση τους συρμούς που θα οδεύουν προς/από Καλαμαριά και για τα οποία ο Σταθμός Μαρτίου θα χρησιμοποιείται ως τερματικός.

Όλα γίνονται για την ασφάλεια και κάθε διακοπή, κάθε δοκιμή και τεχνική φάση υπηρετούν τον ίδιο στόχο: ένα μετρό που θα λειτουργεί αξιόπιστα και με ασφάλεια. Όπως πρόσφατα δήλωσε ο κ. Ταχιάος και από το βήμα της Βουλής: «Παραδίδουμε το Μετρό, όταν αυτό θα είναι απολύτως ασφαλές και λειτουργικό για τους πολίτες. Είμαστε περήφανοι για το έργο και προχωρούμε πλέον και στη δρομολόγηση της επέκτασής του στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη».