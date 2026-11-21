Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει μεγάλη περιοχή στον Δήμο Βύρωνα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης επηρεάζει σημαντικό τμήμα του δικτύου, με τα νοικοκυριά και τα καταστήματα να αναμένουν την επαναφορά της τάσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σπεύδουν ήδη στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν την ακριβή αιτία του προβλήματος και να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή αποκατάσταση της βλάβης.

Οι τεχνικοί θα αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς στο δίκτυο ώστε να εκτιμηθεί ο ακριβής χρόνος επανασύνδεσης.