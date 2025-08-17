Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σχολίασε το πρόσφατο περιστατικό στο Σύνταγμα, όπου μετανάστης προκάλεσε επεισόδιο επιτιθέμενος λεκτικά και υβρίζοντας τους Εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο υπουργός σημείωσε ότι ο δράστης έδειξε πλήρη ασέβεια προς τις αρχές και τις αξίες της χώρας.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Πλεύρης, η αίτηση ασύλου του συγκεκριμένου ατόμου είχε ήδη διακοπεί. Συγκεκριμένα, με απόφαση που φέρει ημερομηνία 14 Αυγούστου 2025, εκδόθηκε πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης), λόγω σιωπηρής εγκατάλειψης και απόρριψης του αιτήματος.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στον σχετικό φάκελο θα συμπεριληφθεί και το αποδεικτικό υλικό από το συμβάν με τους Εύζωνες.

«Δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές», κατέληξε ο υπουργός.

Δείτε την ανάρτησή του:

Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασης) του λογω σιωπηρής διακοπής… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 17, 2025

Δείτε βίντεο από το περιστατικό: