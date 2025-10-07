Ο Πάνος Ρούτσι, μετά από 23 ημέρες, διακόπτει την απεργία πείνας, καθώς ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματά του.

«Σήμερα το φως νίκησε το σκοτάδι», δήλωσε από το Σύνταγμα το βράδυ της Τρίτης (7/10), η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος του Πάνου Ρούτσι.

«Το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Με τη δύναμη της ψυχής του και ολόκληρης της κοινωνίας με όλο το δίκιο με το μέρος του, νικάει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς. Η συσκότιση, η συγκάλυψη και οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί η αλήθεια δεν επικράτησαν», τόνισε.

«Σήμερα βγαίνουν από τα ντουλάπια τα έγγραφα και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των 57 θυμάτων στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτων για τις διαδικαστικές έρευνες, τις παραλείψεις πραγματογνωμόνων και ιατροδικαστών και όλα πια είναι ανοιχτά», πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Σήμερα αποδείχτηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι κατάφερε να νικήσει εκείνους που ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια. Οι μηχανισμοί αντιστέκονταν, αλλά η ανάσυρση της δικογραφίας 3.000 σελίδων, που αφορά στις παραλείψεις των αρμοδίων, είναι η απόδειξη ότι ο αγώνας και η επιμονή του Πάνου Ρούτσι δεν έγιναν χωρίς λόγο», υπογράμμισε ακόμη.

Ο Πάνος Ρούτσι, σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, είχε ζητήσει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία των τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, από τη στιγμή που έχει δοθεί το πράσινο φως για τη διεξαγωγή τους.

Πρόσθεσε ακόμη ότι βίωσε τις 23 ημέρες της απεργίας πείνας «με πολύ πόνο και κούραση». «Ταυτόχρονα έχω υπομονή και αυτή η συμπαράσταση του κόσμου με κάνει να αντέχω και να ελπίζω. Μέχρι να απαντηθούν όλα τα αιτήματά μου, θα είμαι εδώ», είχε πει χαρακτηριστικά.

Δείτε τις δηλώσεις που έκαναν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθώς και ο Πάνος Ρούτσι με τη σύζυγό του:

