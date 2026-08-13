Συνεχόμενες είναι οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης, με το Λιμενικό Σώμα να εκτελεί απανωτές επιχειρήσεις διάσωσης.

Νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (13/08), εντοπίστηκαν σε δύο λέμβους και διασώθηκαν 87 άτομα ξένης καταγωγής, ενώ ακόμη 113 άτομα εντοπίστηκαν σε μια άλλη επιχείρηση του Λιμενικού, νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Διακόσιοι άνθρωποι προσπάθησαν μέσα σε λίγες ώρες να φτάσουν στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας την ένταση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί.

Το Λιμενικό Σώμα, αλλά και τοπικοί φορείς παραμένουν σε επιφυλακή, αφού φαίνεται ότι οι παράνομες αφίξεις πρόκειται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον για όσο ο καιρός είναι καλός.