Δύο προφυλακίσεις μετρά ήδη η δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, με οπαδικό, όπως φαίνεται, κίνητρο.

Ο δράστης στην απολογία του επιμένει ότι τον χτύπησαν τρία άτομα, και στην προσπάθειά του να σώσει τη ζωή του, έβγαλε από την τσέπη του ένα μαχαίρι – που συμπτωματικά, όπως λέει, είχε πάνω του – και μαχαίρωσε τον άτυχο 20χρονο.

Οι κινήσεις του αμέσως μετά όμως, προκαλούν πολλά ερωτήματα, γιατί αντί να προσφύγει στις Αρχές, τηλεφωνούσε σε φίλους του για να τον φυγαδεύσουν. Επιπλέον, μετά τη δολοφονία, έπεφταν βροχή τα μηνύματα σε ομαδικές συνομιλίες. Σε ένα μήνυμα μάλιστα, φίλος του δράστη έλεγε:

«Μάγκες, ο Μ.. (σ.σ. δράστης) έσφαξε έναν και ήρθαν ασθενοφόρα, τώρα σκάσαν οι μπάτσοι. Φύγαμε εμείς. Γίνεται της π@#$ς εδώ. Τον άλλο τον έσφαξε πάρα πολύ.»

Η Ζούγκλα αποκαλύπτει τις καταθέσεις για εκείνη τη βραδιά:

«Δέχθηκα βιντεοκλήση από τον Μ..»

Ένας από τους φίλους του 23χρονου δράστη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου, βρισκόταν στο πάρκο της Χαριλάου που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο του Άρη, όταν ξαφνικά, όπως περιγράφει στις Αρχές, δέχθηκε βιντεοκλήση μέσω Signal από τον 23χρονο.

«Όταν απάντησα στην κλήση διαπίστωσα ότι ο Μιχάλης είχε πολλά τραύματα στο πρόσωπο και ήταν μέσα στα αίματα. Ξαφνιάστηκα και τον ρώτησα τι συνέβη. Μου είπε ότι τον χτύπησαν κάτω από το σπίτι του και ότι του κλέψανε τα κλειδιά από το αμάξι. Του είπα ότι θα πάω σπίτι του. Παρακάλεσα τον φίλο μου Κ.Σ να πάμε μαζί στην Καλαμαριά, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόταν ο Μ. Επέμενα πολύ να πάμε γιατί το πρόσωπό του ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Από τα άτομα που ήμασταν εκεί, μόνο τέσσερις γνωρίζαμε τον 23χρονο. Παρακάλεσα έναν από αυτούς, τον Δ. που έχει ένα αυτοκίνητο που νοικιάζει, και μετά από πίεσή μου συμφώνησε να πάμε να βρούμε τον Μ..»

Σύμφωνα με την κατάθεση του νεαρού, έφθασαν στο σπίτι του δράστη μετά από δέκα λεπτά, και βλέποντας τα τραύματα του φίλου του κατάλαβε, όπως λέει, ότι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και τον χτύπησαν με σφυρί, χωρίς όμως να το επιβεβαιώνει ο 23χρονος.

«Μετά εγώ και ένα άλλο άτομο, κατεβήκαμε από το αμάξι για να μπει ο Μ.., ο οποίος αποχώρησε μαζί με τους άλλους, λογικά για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.», αναφέρει ο μάρτυρας.

Το απίστευτο είναι ότι στην ομαδική συνομιλία υπάρχουν μηνύματα όπως :

«Έσφαξε τον Τούρκο». Μακάρι να πεθάνει»

«Μου την πέσαν πέντε άτομα, με χτυπήσανε πολύ, μάλλον τον έναν, τον μαχαίρωσα.»

Ένας από τους νεαρούς της παρέας που έσπευσε στο σημείο που βρισκόταν ο δράστης, περιγράφει στις Αρχές :

«Όταν συναντηθήκαμε ο Μ., άνοιξε την πίσω δεξιά πόρτα όπου καθόμουν, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, και με το που μπήκε, μου ανέφερε: «Μου την πέσαν πέντε άτομα, με χτυπήσανε πολύ, μάλλον τον έναν, τον μαχαίρωσα.»

« Τη στιγμή που το είπε αυτό και τον είδαμε μέσα στα αίματα, εγώ και ένα άλλο παιδί, κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο, καθόσον δεν θέλαμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το πράγμα.»