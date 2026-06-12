Με τον γιό του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, φέρεται να συνομιλεί ο αρχηγός της σπείρας της Πολεοδομίας Θ.Μ., σύμφωνα με στοιχεία από τη δικογραφία.

Ο Ευάγγελος Ντογιάκος, για τον οποίο να σημειωθεί ότι δεν έχει αποδοθεί καμία κατηγορία για την υπόθεση, ήταν συνήγορος του πεθερού του Σ.Δ. σε δικαστική διαμάχη που είχε με άλλον ιδιώτη, αναφορικά με αυθαίρετη κατασκευή (σ.σ. μία μάντρα), στη Νέα Πεντέλη.

Το Νοέμβριο του 2025, λοιπόν, ο Ε. Ντογιάκος, ενεργώντας ως συνήγορος για το αυθαίρετο κτίσμα ιδιοκτησίας του πεθερού του, έρχεται σε επαφή με τον Θ.Μ., ο οποίος λειτουργούσε ως ο κεντρικός μεσάζοντας στο «κύκλωμα» της Πολεοδομίας.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η δικογραφία για το αυθαίρετο κτίσμα βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, έχοντας διαβιβαστεί από το ΑΤ Βριλησσίων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ζητούμενο σε όλο αυτό, όπως φαίνεται, ήταν η δημιουργία ενός απευθείας διαύλου επικοινωνίας με τον Γ.Κ. (υπάλληλο της ΥΔΟΜ Νέας Ιωνίας και μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικού Ενδιαφέροντος Βορείου Τομέα), με απώτερο στόχο την εξασφάλιση μιας ευνοϊκής γνωμοδότησης.

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες που εκτείνονται μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2026 αποτυπώνουν το πλαίσιο της επικοινωνίας ανάμεσα σε Θ.Μ, Γ.Κ. και Ε. Ντογιάκο.

Αν και η αυθαίρετη κατασκευή είχε υλοποιηθεί ήδη από το 2020, ο Γ.Κ., εκμεταλλευόμενος τη θεσμική του ιδιότητα στο ΣΥΠΟΘΑ, καθοδήγησε την ομάδα για το πώς έπρεπε να αλλοιωθεί η δήλωση του μηχανικού.

Η αυθαίρετη κατασκευή έπρεπε να μετατραπεί ψευδώς σε «Κατηγορίας 3». Μέσω αυτού του νομικού ελιγμού, θα επιτυγχανόταν η ακύρωση της αρχικής, επιβαρυντικής έκθεσης αυτοψίας.

Έτσι, σχεδιάστηκε η διεξαγωγή ενός νέου ελέγχου, προσαρμοσμένου στα δεδομένα που οι ίδιοι όρισαν και η διαδικασία θα έκλεινε οριστικά με ένα συμβολικό πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το Συμβούλιο που θα εξέταζε την υπόθεση έγινε στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Την ώρα έναρξης του Συμβουλίου, ο Ντογιάκος επικοινώνησε με τον Θ.Μ., αναφέροντας «όχι, όχι, όχι να το μην μπεις μέσα ρε μαλάκα μην μπεις μέσα θα μας καταλάβουν…». Ο Θ.Μ. απέστειλε διαδοχικά μηνύματα στον Ντογιάκο στα οποία ανέφερε «στο 2ο συρτάρι το έκρυψα», «έχω το σχέδιο και είμαι απ’ έξω». Ο Ντογιάκος του ζήτησε να συναντηθούν στην τουαλέτα.

Όταν, δε, η υπόθεση είχε κλείσει με θετική έκβαση, ο Ντογιάκος επικοινώνησε με τον Θ.Μ., τον ευχαρίστησε για το αποτέλεσμα και περιέγραψε την υπεράσπιση του υπαλλήλου της Πολεοδομίας Γ.Κ. για την υπόθεση επισημαίνοντας «ο Γ.Κ. το πήγε μπούνια» και «αδελφέ σε ευχαριστώ για όλα…. Αν δεν ήσουν εσύ θα παίρναμε τα αρχίδια μας».

«Πολύ δικός μου άνθρωπος ο Ντογιάκος»

Σε άλλο σημείο τα μέλη του κυκλώματος Θ.Μ. και Γ.Κ. συνομιλούν για τη συγκεκριμένη υπόθεση αναζητώντας… τίνος είναι ο Ντογιάκος που έχει αναλάβει την ένσταση για την αυτοψία.

Θ.Μ.: Μία ειδοποιός διαφορά την ένσταση την έχει αναλάβει ο Ντογιάκος…. Στο λέω εγώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ δικός μου άνθρωπος

Γ.Κ.: Ναι

Θ.Μ.: Και του έχω φτιάξει εγώ Γιώργο το..

Γ.Κ.: Ο Ντογιάκος είναι δι είναι με τους είναι δικός μας ρε φίλε είναι με τους φίλους μας ή όχι;

Θ.Μ.: Ναι, ναι.

«Τροποποιούμε τη δήλωση…»

Ένας ακόμη διάλογος που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτός ανάμεσα στον υπάλληλο της Πολεοδομίας Γ.Κ. και τον δικηγόρο Ντογιάκο.

Γ.Κ.: Τροποποιούμε τη δήλωση, το ονομάζουμε ημιτελές, δεν το είχαμε καταλάβει, το ονομάζουμε ημιτελές και βγάζουμε μία έγκριση εκ των υστέρων σαν νομιμοποίηση και το αποπερατώνουμε. Θεραπεύουμε την αποπεράτωση που ήδη έγινε.

Ε. Ντογιάκος: Οκ, άρα εσείς από την πλευρά σας ουσιαστικά λέτε ότι θα προσπαθήσετε να πείτε ότι, απορρίπτω την προσφυγή και ότι να ενταχθεί το τοιχίο, να επιτραπεί να ενταχθεί στην υπαγωγή για νομιμοποίηση;…