Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

«Ραντεβού» στην Αθήνα δίνουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στις 11:00 το πρωί έγινε η προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και αμέσως μετά οι αγρότες ξεκίνησαν την πορεία τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μετά το Υπουργείο θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για αυτό το λόγο έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, αντιπροσωπεία των αγροτών θα δώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την κινητοποίηση των αγροτών: