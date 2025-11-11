Φωτορεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

«Ραντεβού» στην Αθήνα δίνουν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η προσυγκέντρωση των αγροτών

Η κινητοποίηση διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, διεκδικώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την στήριξη της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αγρότες από την Θεσσαλία ήρθαν στην Αθήνα με πούλμαν

Στις 11:00 το πρωί έγινε η προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη και αμέσως μετά οι αγρότες ξεκίνησαν την πορεία τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με πανό και συνθήματα η προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη

Μετά το Υπουργείο θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για αυτό το λόγο έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα της Τροχαίας και ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, αντιπροσωπεία των αγροτών θα δώσει ψήφισμα με τα αιτήματα τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την κινητοποίηση των αγροτών:

Εκατοντάδες κτηνοτροφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Καραΐσκάκη

 

Αγρότες έφτασαν με λεωφορεία στην προσυγκέντρωση από την Ήπειρο και την Θεσσαλία

 

Το πανό των αγροτών που ήρθαν με πλοίο από την Κρήτη

 

Αστυνομικές Δυνάμεις έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Κλούβες των ΜΑΤ έκοψαν τον δρόμο έξω από το Υπουργείο, περιμένοντας τους αγρότες

 

Η πορεία των αγροτών έφτασε στο Υπουργείο

 

Κτηνοτρόφοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας διαμαρτύρονται για την θανάτωση των κοπαδιών τους

