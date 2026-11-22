Έντονη αγανάκτηση και ανησυχία εκφράζουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής με ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας που απευθύνουν στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή τα αποτελέσματα της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών της 17ης Νοεμβρίου 2026.

Όπως καταγγέλλουν, οι προσλήψεις δεν ανταποκρίθηκαν στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, με μόλις 1.551 νέες προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση και 129 στην Ειδική Αγωγή, αφήνοντας χιλιάδες κενά ακάλυπτα σε βασικές ειδικότητες, στην Παράλληλη Στήριξη, στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και στους σχολικούς νοσηλευτές.

Οι εκπαιδευτικοί θέτουν επιτακτικά ερωτήματα για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, απαιτούν άμεσα νέα φάση προσλήψεων για την κάλυψη όλων των πραγματικών κενών και ζητούν επίσημη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι σε περίπτωση μη άμεσης ανταπόκρισης, θα προσφύγουν στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθεί αυτούσια η ανοιχτή επιστολή:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, κ. Νικόλαος (Νίκος) Παπαϊωάννου

Υφυπουργός Παιδείας, κ. Κωνσταντίνος (Κώστας) Βλάσης

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Ιωάννης (Γιάννης) Παπαδομαρκάκης

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Νικόλαο Παπαθανάση.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Αθανάσιο Πετραλιά.

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: κ. Δημήτριο Μαρκόπουλο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πανελλαδικά ΜΜΕ, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και εκπαιδευτικά ενημερωτικά μέσα.

ΘΕΜΑ: Η αποτυχία της Γ΄ φάσης προσλήψεων αναπληρωτών – Ακάλυπτα κενά σε Γενική και Ειδική Αγωγή, ερωτήματα για τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ και απαίτηση για άμεση νέα φάση προσλήψεων.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Απευθυνόμαστε σε εσάς ως εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτηση και την ανησυχία μας για την εικόνα που διαμορφώθηκε μετά τη Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών της 17ης Νοεμβρίου 2026.

Ταυτόχρονα, απευθύνουμε έκκληση προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα εκπαιδευτικά ενημερωτικά sites να αναδείξουν την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της χώρας.

Η Γ΄ φάση προσλήψεων δεν ανταποκρίθηκε στις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων. Χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτα, ενώ μαθητές στερούνται την εκπαιδευτική υποστήριξη και τη διδασκαλία που δικαιούνται.

Δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αφορά έναν ή δύο κλάδους. Πρόκειται για μια συνολική κρίση στελέχωσης της δημόσιας εκπαίδευσης, η οποία αφορά εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Η ισότιμη πρόσβαση στη Γενική και την Ειδική Αγωγή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού

Η παροχή ποιοτικής, δημόσιας και ισότιμης εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας και όχι προαιρετική παροχή. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους, ενώ το άρθρο 4 κατοχυρώνει την αρχή της ισότητας.

Για τη Γενική Εκπαίδευση, ο Ν. 1566/1985, άρθρο 1, ορίζει ως σκοπό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και επισημαίνει ότι απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η κατάλληλη στελέχωση και η εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

Για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ο Ν. 3699/2008, άρθρα 1 και 2, κατοχυρώνει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ως αναπόσπαστου μέρους της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, προβλέποντας ίσες ευκαιρίες και την παροχή της αναγκαίας εκπαιδευτικής υποστήριξης. Επιπλέον, ο Ν. 4074/2012, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κατοχυρώνει στο άρθρο 24 το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική υποστήριξη.

Επομένως, τα χιλιάδες ακάλυπτα κενά εκπαιδευτικών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή δεν αποτελούν απλώς αριθμητικές ελλείψεις. Έχουν άμεσο αντίκτυπο στη μαθησιακή πορεία, στην εκπαιδευτική υποστήριξη και στις ίσες ευκαιρίες των παιδιών. Κανένας μαθητής δεν πρέπει να στερείται τον εκπαιδευτικό ή την υποστήριξη που δικαιούται εξαιτίας της ανεπαρκούς στελέχωσης των σχολείων.

Η ισότιμη εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει μόνο στα νομοθετικά κείμενα. Πρέπει να διασφαλίζεται καθημερινά σε κάθε σχολική μονάδα, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, για κάθε παιδί, χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις στα μορφωτικά του δικαιώματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – 1.585 ΕΓΓΡΑΦΕΣ, 1.551 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ 34 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 17ης Νοεμβρίου 2026, καταγράφηκαν 1.585 εγγραφές, εκ των οποίων 1.551 νέες προσλήψεις και 34 αναβαθμίσεις.

Αναλυτικά, ανά ειδικότητα:

• ΠΕ02 – Φιλόλογοι: 280

• ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί: 258

• ΠΕ70 – Δάσκαλοι: 229

• ΠΕ06 – Αγγλικής: 218

• ΠΕ03 – Μαθηματικοί: 95

• ΠΕ86 – Πληροφορικής: 87

• ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής: 70

• ΠΕ82: 50

• ΠΕ80 – Οικονομίας: 36

• ΠΕ04.01 – Φυσικοί: 34

• ΠΕ01 – Θεολόγοι: 29

• ΠΕ83: 23

• ΠΕ87.02: 18

• ΠΕ04.02 – Χημικοί: 17

• ΠΕ04.04 – Βιολόγοι: 14

• ΠΕ84: 14

• ΠΕ88.01: 10

• ΠΕ79.01/ΤΕ16 – Μουσικής: 9

• ΠΕ81: 9

• ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών: 8

• ΠΕ91.01 – Θεατρικής Αγωγής: 8

• ΠΕ07 – Γερμανικής: 8

• ΠΕ05 – Γαλλικής: 7

• TE01.19: 7

• ΠΕ87.09: 7

• ΠΕ87.03: 6

• ΠΕ89.01: 6

• ΠΕ87.01: 5

• ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών: 4

• ΠΕ91.02: 4

• ΠΕ88.02: 3

• ΠΕ87.08: 3

• ΠΕ90: 2

• ΠΕ87.04: 2

• ΠΕ85: 1

• ΠΕ87.05: 1

• ΠΕ89.02: 1

• ΠΕ88.04: 1

• ΠΕ88.05: 1

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν τις εγγραφές του διαθέσιμου πίνακα. Δεν σημαίνουν, όμως, ότι έχουν καλυφθεί οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΜΟΛΙΣ 129 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ!

Η εικόνα στην Ειδική Αγωγή είναι εξίσου απογοητευτική.

Στη Γ΄ φάση της 17ης Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν μόλις 129 προσλήψεις στις ειδικότητες που καταγράφονται στον σχετικό πίνακα.

Αναλυτικά:

• ΠΕ02 – Φιλόλογοι: 41

• ΠΕ70 – Δάσκαλοι: 28

• ΠΕ03 – Μαθηματικοί: 20

• ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί: 15

• ΠΕ04.01 – Φυσικοί: 11

• ΠΕ06 – Αγγλικής: 3

• ΠΕ79.01/ΤΕ16 – Μουσικής: 3

• ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής: 2

• ΠΕ04.04 – Βιολόγοι: 1

• ΠΕ04.02 – Χημικοί: 1

• ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών: 1

• ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών: 1

• ΠΕ80 – Οικονομίας: 1

• ΠΕ91.01 – Θεατρικής Αγωγής: 1

Οι αριθμοί αυτοί προκαλούν εύλογα ερωτήματα, όταν γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες των σχολικών μονάδων παραμένουν τεράστιες.

Φιλόλογοι ΠΕ02 Ειδικής Αγωγής – Πάνω από 1.000 κενά και μηδενικές προσλήψεις στη Θεσσαλονίκη!

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση για τους φιλολόγους της Ειδικής Αγωγής.

Σύμφωνα με τις καταγραφές που μας έχουν μεταφερθεί, τα ακάλυπτα κενά του κλάδου ξεπερνούν τα 1.000 σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ στη Γ΄ φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 41 προσλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν πραγματοποιήθηκε ούτε μία πρόσληψη φιλολόγου ΠΕ02 Ειδικής Αγωγής, παρά το γεγονός ότι καταγράφονται περίπου 60 ακάλυπτα κενά!

Οι μαθητές που δικαιούνται εκπαιδευτική υποστήριξη δεν μπορούν να περιμένουν επ’ αόριστον. Απαιτούμε άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών ΠΕ02 Ειδικής Αγωγής.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΙ – ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ

Θεολόγοι ΠΕ01

Στη Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν μόλις 29 εγγραφές, ενώ στην Ειδική Αγωγή πραγματοποιήθηκε μόλις 1 πρόσληψη.

Οι Θεολόγοι δεν αποτελούν εκπαιδευτικούς δεύτερης κατηγορίας. Απαιτούμε να καταγραφούν και να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά του κλάδου, χωρίς να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες του ως αμελητέες.

Φυσική Αγωγή ΠΕ11 – Περισσότερα από 650 κενά!

Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η κατάσταση για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.

Παρά τα περισσότερα από 650 ακάλυπτα κενά που καταγγέλλονται από τον κλάδο, στη Γενική Εκπαίδευση καταγράφηκαν μόλις 70 εγγραφές, ενώ στην Ειδική Αγωγή πραγματοποιήθηκαν μόλις 2 προσλήψεις.

Ακόμη πιο προβληματικές είναι οι αναφορές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση της ειδικότητάς τους από την πολιτική ηγεσία. Όπως μας μεταφέρθηκε, σε επικοινωνία με τον γραμματέα της Υπουργού Παιδείας, κ. Ζαχαράκη, διατυπώθηκε η θέση ότι οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής δεν θεωρούνται απαραίτητοι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς τις ώρες τους μπορούν να τις καλύψουν οι δάσκαλοι.

Είναι δυνατόν η εξειδικευμένη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής να θεωρείται περιττή και να υποκαθίσταται από εκπαιδευτικούς άλλης ειδικότητας;

Η Φυσική Αγωγή δεν είναι πολυτέλεια. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σωματικής ανάπτυξης, της υγείας, της κοινωνικοποίησης και της ψυχοσωματικής καλλιέργειας των παιδιών.

Οι γυμναστές δεν είναι εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας και η ειδικότητά τους δεν μπορεί να απαξιώνεται.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ11)

Διεκδικούμε:

Άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών ΠΕ11, που σύμφωνα με την καταγραφή του κλάδου ξεπερνούν τα 650 πανελλαδικά.

Εισαγωγή οργανωμένου μαθήματος Φυσικής Αγωγής στα Νηπιαγωγεία, με εξειδικευμένους καθηγητές.

Επανίδρυση των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (ΤΑΔ) και των Αθλητικών Σχολείων, για τη συνδυασμένη ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.

Αύξηση των διδακτικών ωρών Φυσικής Αγωγής και αποκλειστική διδασκαλία του μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ11.

Πλήρη στελέχωση των σχολείων και των προγραμμάτων σχολικής κολύμβησης, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην άθληση και στην εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων ασφάλειας στο νερό.

Έγκαιρο και ουσιαστικό προγραμματισμό προσλήψεων, μόνιμων και αναπληρωτών, με βάση τα πραγματικά κενά και όχι τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Η Φυσική Αγωγή είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, της υγείας και της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών. Κανένα σχολείο και κανένας μαθητής δεν πρέπει να στερείται το δικαίωμα αυτό.

ΠΕ21 – Μόλις 3 προσλήψεις!

Εξίσου απογοητευτική είναι η εικόνα για τον κλάδο ΠΕ21, καθώς πραγματοποιήθηκαν μόλις 3 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή.

Οι ανάγκες των μαθητών που χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τόσο περιορισμένο αριθμό προσλήψεων.

Απαιτούμε να καταγραφούν και να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά του κλάδου.

ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας:

Από τις 218 προσλήψεις της Γ΄ φάσης, οι 169 αφορούν αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) σε Νηπιαγωγεία μέσω ΕΣΠΑ. Επομένως, δεν σημαίνουν ότι καλύφθηκαν τα πολυάριθμα κενά στα Δημοτικά και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η παρουσίαση του συνολικού αριθμού χωρίς αυτή τη διευκρίνιση δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα για την πραγματική στελέχωση των σχολείων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο πλήθος των προσλήψεων ήταν μειωμένου ωραρίου.

ΠΕ86 – Πληροφορική: Εκπαιδευτικά μπαλώματα αντί για πραγματική κάλυψη!

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στον κλάδο των εκπαιδευτικών Πληροφορικής.

Σε σχολικές μονάδες παρατηρείται το φαινόμενο ένας εκπαιδευτικός να τοποθετείται σε έως και πέντε διαφορετικά σχολεία, αναλαμβάνοντας ελάχιστες ώρες σε καθένα. Ως αποτέλεσμα, παραμένουν τάξεις χωρίς διδασκαλία Πληροφορικής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί σχολική μονάδα στην οποία οι συνολικές ανάγκες για το μάθημα της Πληροφορικής ανέρχονται σε 11 ώρες εβδομαδιαίως, αλλά η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διαθέτει στον εκπαιδευτικό μόλις 7 ώρες. Αντί να καλυφθούν και οι 11 ώρες, ζητείται από τον εκπαιδευτικό να κατανείμει κυκλικά τις διαθέσιμες ώρες στις τάξεις, ώστε να εμφανίζεται ότι το μάθημα πραγματοποιείται. Στη συνέχεια, καλείται να μετακινηθεί σε άλλα τέσσερα σχολεία για να συμπληρώσει το ωράριό του.

Με αυτόν τον τρόπο δεν εξασφαλίζεται η ουσιαστική διδασκαλία σε κάθε τάξη. Δημιουργείται μια αποσπασματική κάλυψη, ενώ ολόκληρα τμήματα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς το μάθημα που δικαιούνται.

Αυτό δεν είναι πραγματική κάλυψη των κενών. Είναι εκπαιδευτικό πασάλειμμα!

Η Πληροφορική αποτελεί βασικό μάθημα στη σύγχρονη εκπαίδευση. Οι μαθητές δεν μπορούν να στερούνται τη διδασκαλία της ή να λαμβάνουν αποσπασματική εκπαίδευση για να εμφανίζονται τα σχολεία στελεχωμένα στα χαρτιά.

Απαιτούμε επαρκείς προσλήψεις ΠΕ86 και πραγματική κάλυψη όλων των διδακτικών ωρών.

Χημικοί ΠΕ04.02 – Μόλις 17 προσλήψεις σε ολόκληρη την Ελλάδα!

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στους εκπαιδευτικούς Χημείας, καθώς στη Γ΄ φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 17 προσλήψεις ΠΕ04.02 σε πανελλαδικό επίπεδο στη Γενική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Παράλληλα, στην Ειδική Αγωγή καταγράφηκε μόλις 1 πρόσληψη του κλάδου.

Οι αριθμοί αυτοί δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο καλύφθηκαν οι πραγματικές διδακτικές ανάγκες των σχολείων. Η Χημεία αποτελεί βασικό γνωστικό αντικείμενο και οι μαθητές δικαιούνται ουσιαστική και συστηματική διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.

Δεν είναι δυνατόν να παραμένουν διδακτικές ανάγκες ακάλυπτες και οι προσλήψεις να περιορίζονται σε τόσο μικρούς αριθμούς.

Ζητάμε να δημοσιοποιηθούν τα πραγματικά κενά των Χημικών ανά περιοχή και να καλυφθούν άμεσα με νέες προσλήψεις.

Γαλλική Γλώσσα ΠΕ05 – Μόλις 7 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα!

Ζητάμε την άμεση κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας. Στη Γ΄ φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 7 προσλήψεις, αριθμός ακατανόητα μικρός σε σχέση με τον αριθμό των κενών που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ήδη από το καλοκαίρι.

Η σύνδεση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με το Δημόσιο Σχολείο, στην οποία πρόσφατα επένδυσε η κυβέρνηση, χρειάζεται εκπαιδευτικούς ώστε να γίνει πραγματικότητα.

Πάρα πολλά παιδιά χάνουν διδακτικές ώρες κατά τις οποίες θα έπρεπε να διδάσκονται τη γλώσσα της επιλογής τους. Σε άλλες περιπτώσεις, εξαιτίας της μη πρόσληψης εκπαιδευτικού Γαλλικής, αναγκάζονται να διδαχθούν διαφορετική ξένη γλώσσα από εκείνη που είχαν επιλέξει.

Η κατάσταση αυτή στερεί από τους μαθητές τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη γλώσσα της προτίμησής τους και δημιουργεί άνιση πρόσβαση στη γλωσσική εκπαίδευση.

Δεν μπορεί να προωθείται η σύνδεση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με το Δημόσιο Σχολείο και ταυτόχρονα να μην εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι εκπαιδευτικοί για την υλοποίησή της.

Απαιτούμε άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών Γαλλικής Γλώσσας με νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών ΠΕ05.

Ειδικότητες ΕΠΑΛ – Τεράστιες ελλείψεις σε όλους τους κλάδους!

Σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και στις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, με πολλά ακάλυπτα κενά σε ολόκληρη τη χώρα. Ενδεικτικά, στον κλάδο ΠΕ87.09 καταγράφονται περισσότερα από 40 κενά πανελλαδικά, ενώ στη Γ΄ φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 7 προσλήψεις. Οι μαθητές των ΕΠΑΛ δεν μπορεί να στερούνται τη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς τους, ούτε να υποβαθμίζεται η επαγγελματική τους εκπαίδευση εξαιτίας της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Ζητάμε να δημοσιοποιηθούν αναλυτικά τα πραγματικά κενά όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ και να καλυφθούν άμεσα με νέες προσλήψεις.

ΠΕ70 ΕΑΕ – Μηδενικές προσλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί και ακάλυπτες ανάγκες!

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η εικόνα στον κλάδο ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής.

Παρότι αναφέρεται ότι παραμένουν περίπου 200 κενές θέσεις λόγω μη εύρεσης υποψηφίων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έχουν μεταφερθεί οι θέσεις αυτές εντοπίζονται αποκλειστικά στην Αθήνα και στην Κρήτη. Την ίδια στιγμή, στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν μηδενικές προσλήψεις, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να αναμένουν πρόσληψη, ενώ παράλληλα καταγράφονται ακάλυπτες ανάγκες στα σχολεία. Είναι εύλογο, λοιπόν, να ζητάμε να εξεταστεί πώς είναι δυνατόν να παραμένουν ακάλυπτες οι ανάγκες μιας ολόκληρης γεωγραφικής περιοχής, χωρίς να πραγματοποιούνται προσλήψεις. Οι μαθητές της Βόρειας Ελλάδας έχουν τα ίδια δικαιώματα στην ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη. Απαιτούμε διαφανή καταγραφή των κενών ανά περιοχή και άμεση αξιοποίησή τους για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

ΠΕ91.01 – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗΤουλάχιστον 220 πραγματικά λειτουργικά κενά πανελλαδικά

Παρά την ύπαρξη τουλάχιστον 220 λειτουργικών κενών ΠΕ91.01 σε όλη τη χώρα, στη Γενική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν μόλις 56 νέες προσλήψεις: 29 στην Α΄ φάση, 17 στη Β΄, 2 στη Β΄2 και 8 στη Γ΄ φάση. Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν την Α΄2 φάση, την Ειδική Αγωγή, τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Ενδεικτικά, στην Κεντρική Μακεδονία παραμένουν σημαντικές ανάγκες: 2 κενά στη Β΄ Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον 8 στην Ημαθία, 6 στις Σέρρες, 5 στην Πιερία, 7 στην Πέλλα και 5 στη Χαλκιδική. Ζητάμε να διερευνηθούν και οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανάγκες χωρίς αντίστοιχα αιτήματα πρόσληψης.

Παράλληλα, ώρες Θεατρικής Αγωγής ανατίθενται σε άλλες ειδικότητες, ενώ υπάρχουν διαθέσιμοι εξειδικευμένοι θεατρολόγοι. Απαιτούμε διαφάνεια στην καταγραφή των κενών και στην κατανομή των πιστώσεων, καθώς και άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών με εκπαιδευτικούς ΠΕ91.01, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η Θεατρική Αγωγή δεν είναι πολυτέλεια. Καλλιεργεί τη δημιουργικότητα, την έκφραση, τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση, συμβάλλοντας στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην πρόληψη της σχολικής βίας.

Οι μαθητές δικαιούνται Θεατρική Αγωγή από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Τα κενά υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν!

ΠΕ79.01 Μουσικής επιστήμης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν οι αιρετοί το καλοκαίρι, τα λειτουργικά κενά των μουσικών ΠΕ79.01 στη Γενική Αγωγή ανέρχονταν σε 540 στην Πρωτοβάθμια και 120 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρά τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις των Α΄, Β΄ και Γ΄ φάσεων, εξακολουθούν να παραμένουν σχεδόν 450 ακάλυπτα κενά. Πολλά από αυτά καλύφθηκαν με αναθέσεις σε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς ΠΕ70, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διατέθηκαν εκπαιδευτικοί ΤΕ16 (απόφοιτοι ωδείων) από ήδη υποστελεχωμένα Μουσικά Σχολεία. Είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι δύο κλάδοι: οι ΠΕ79.01 είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με αντίστοιχες πανεπιστημιακές σπουδές, ενώ οι ΤΕ16 αποτελούν διαφορετική κατηγορία εκπαιδευτικών με ωδειακούς τίτλους σπουδών. Η κάλυψη ενός κενού με ανάθεση ή διάθεση εκπαιδευτικού άλλου κλάδου δεν ισοδυναμεί με την κάλυψή του με εκπαιδευτικό ΠΕ79.01.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ!

ΕΒΠ – Μόλις 31 προσλήψεις πανελλαδικά!

Εξοργιστική είναι και η εικόνα για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς στη Γ΄ φάση πραγματοποιήθηκαν μόλις 31 προσλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα!

Το ΕΒΠ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υποστήριξης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συμβάλλει στην αυτονομία, την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών στη σχολική ζωή.

Είναι δυνατόν μαθητές που χρειάζονται καθημερινή υποστήριξη να παραμένουν χωρίς την απαραίτητη βοήθεια επειδή οι προσλήψεις περιορίζονται σε μόλις 31 άτομα;

Η υποστήριξη αυτών των παιδιών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα.

Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25 – 500 κενά και μόλις 27 προσλήψεις!

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση των σχολικών νοσηλευτών ΠΕ25.

Σύμφωνα με στοιχεία που μας μεταφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς του κλάδου, υπάρχουν περίπου 500 ακάλυπτα κενά πανελλαδικά, ενώ στη Γ΄ φάση προσλήφθηκαν μόλις 27 σχολικοί νοσηλευτές.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι στη Δράμα, παρά τις υπάρχουσες ανάγκες, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες προσλήψεις.

Ο σχολικός νοσηλευτής είναι απαραίτητος για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών που χρειάζονται νοσηλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

Δεν μπορεί η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών να εξαρτώνται από την τύχη.

Απαιτούμε άμεση κάλυψη όλων των πραγματικών κενών ΠΕ25.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ!

Η Παράλληλη Στήριξη αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και πιο επείγοντα ζητήματα που αναδεικνύονται μετά τη Γ΄ φάση προσλήψεων.

Πίσω από κάθε αίτημα Παράλληλης Στήριξης βρίσκεται ένας μαθητής με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, για τον οποίο έχει αναγνωριστεί η ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης. Ωστόσο, σε ολόκληρη τη χώρα εξακολουθούν να υπάρχουν παιδιά με εγκεκριμένη Παράλληλη Στήριξη που παραμένουν χωρίς τον εκπαιδευτικό που χρειάζονται.

Αυτό σημαίνει ότι μαθητές ξεκινούν ή συνεχίζουν τη σχολική χρονιά χωρίς την αναγκαία υποστήριξη, ενώ οι οικογένειές τους βρίσκονται σε διαρκή αγωνία για το πότε θα καλυφθεί το κενό.

Η Παράλληλη Στήριξη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια τυπική διαδικασία κατανομής ωρών ούτε ως μια υποχρέωση που μπορεί να διευθετηθεί με πρόχειρες λύσεις.

Η αποσπασματική κάλυψη δεν είναι Παράλληλη Στήριξη.

Η πρακτική της διαμοίρασης ενός εκπαιδευτικού σε περισσότερους μαθητές, τάξεις ή σχολικές μονάδες, με περιορισμένες ώρες για τον καθένα, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ουσιαστική εκπαιδευτική υποστήριξη που χρειάζεται κάθε παιδί.

Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την υποστήριξή του. Η πραγματική συμπερίληψη προϋποθέτει την παρουσία του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και όχι τη διαχείριση των ελλείψεων με διαμοιρασμό ωρών.

Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να χρειάζεται υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού του προγράμματος και τελικά να λαμβάνει μόνο ένα μέρος αυτής, επειδή δεν πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες προσλήψεις.

Δεν είναι δυνατόν οι γονείς να έχουν στα χέρια τους τις σχετικές εγκρίσεις και τα παιδιά τους να εξακολουθούν να περιμένουν τον εκπαιδευτικό τους.

Δεν είναι δυνατόν να γίνεται διαρκώς λόγος για συμπερίληψη, ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και δικαιώματα των μαθητών, όταν στην πράξη δεν εξασφαλίζεται το απαραίτητο προσωπικό.

Η Παράλληλη Στήριξη δεν είναι πολυτέλεια, ούτε μια δευτερεύουσα ανάγκη που μπορεί να μετατεθεί για αργότερα. Είναι ουσιαστική προϋπόθεση για την εκπαιδευτική συμμετοχή, την ασφάλεια, την αυτονομία και την πρόοδο των μαθητών.

Κάθε ακάλυπτη θέση Παράλληλης Στήριξης σημαίνει ένα παιδί που στερείται την υποστήριξη που δικαιούται.

Απαιτούμε:

• Άμεση κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης.

• Πρόσληψη επαρκούς αριθμού εκπαιδευτικών για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών κάθε μαθητή.

• Να σταματήσει η αποσπασματική και ανεπαρκής κάλυψη των ωρών μέσω διαμοιρασμού εκπαιδευτικών.

• Να δημοσιοποιηθούν τα ακάλυπτα αιτήματα και τα πραγματικά κενά ανά περιοχή.

• Να υπάρξει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη στελέχωση της Παράλληλης Στήριξης.

Δεν ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που δικαιούνται τα παιδιά. Ζητάμε να έχουν τον εκπαιδευτικό που χρειάζονται, όταν τον χρειάζονται.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ;

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απαιτούν άμεση απάντηση αφορά τις διαθέσιμες πιστώσεις και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που προορίζονται για τη στελέχωση των σχολείων.

Όταν τα κενά παραμένουν, όταν οι μαθητές στερούνται εκπαιδευτικούς και όταν οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με τόσο περιορισμένους αριθμούς, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει πώς διαχειρίζονται οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι.

Απευθύνουμε συγκεκριμένα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας:

• Ποιο ήταν το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τις προσλήψεις αναπληρωτών;

• Πόσες πιστώσεις έχουν δεσμευτεί και πόσες έχουν αξιοποιηθεί;

• Πώς κατανεμήθηκαν τα κονδύλια ανάμεσα στη Γενική και την Ειδική Αγωγή;

• Ποιο μέρος των διαθέσιμων πόρων παραμένει αναξιοποίητο;

• Για ποιον λόγο δεν καλύπτονται τα πραγματικά εκπαιδευτικά κενά, ενώ οι ανάγκες των σχολείων εξακολουθούν να υπάρχουν;

• Υπάρχει σχεδιασμός για αξιοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων σε νέα φάση προσλήψεων;

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ;

Δεν αρκούν γενικές διαβεβαιώσεις. Απαιτούμε επίσημες, σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ – ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, όλων των κλάδων και όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων ενώνουμε τη φωνή μας και απαιτούμε:

ΑΜΕΣΑ νέα φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Κάλυψη ΟΛΩΝ των πραγματικών κενών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή.

Πλήρη στελέχωση της Παράλληλης Στήριξης, με κάλυψη όλων των εγκεκριμένων αιτημάτων και χωρίς αποσπασματική κατανομή ωρών που αφήνει μαθητές χωρίς την αναγκαία υποστήριξη.

Πλήρη στελέχωση των Τμημάτων Ένταξης και όλων των δομών Ειδικής Αγωγής.

Κάλυψη των αναγκών όλων των ειδικοτήτων, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς υποκατάσταση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών από άλλους κλάδους.

Επαρκείς προσλήψεις ΠΕ11, ΠΕ21, ΠΕ86 και όλων των ειδικοτήτων που εξακολουθούν να παρουσιάζουν ακάλυπτες ανάγκες.

Άμεση πρόσληψη επαρκούς αριθμού ΕΒΠ και σχολικών νοσηλευτών ΠΕ25.

Δημοσιοποίηση όλων των πραγματικών ακάλυπτων κενών ανά ειδικότητα και περιοχή.

Διαφάνεια σχετικά με την κατανομή και την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Επίσημη ενημέρωση για τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα νέας φάσης προσλήψεων.

ΖΗΤΑΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κ. ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Πέρα από τη δημόσια ανάδειξη των προβλημάτων, ζητάμε να υπάρξει άμεσος και ουσιαστικός διάλογος με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Ζητάμε επίσημη συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής.

Στη συνάντηση αυτή ζητάμε:

• Να παρουσιαστούν αναλυτικά τα πραγματικά κενά ανά κλάδο και περιοχή.

• Να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις διαθέσιμες πιστώσεις και τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

• Να εξηγηθεί για ποιον λόγο δεν πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες προσλήψεις στη Γ΄ φάση.

• Να δοθούν σαφείς δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση νέας φάσης προσλήψεων.

• Να συζητηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής ειδικότητας, του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.

• Να δοθεί συγκεκριμένο σχέδιο για την πλήρη κάλυψη της Παράλληλης Στήριξης και όλων των εγκεκριμένων αιτημάτων.

Δεν ζητάμε μια τυπική συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. Ζητάμε ουσιαστική συζήτηση, συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες λύσεις.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

Απευθύνουμε δημόσια έκκληση προς τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, τις εφημερίδες, τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και τα εκπαιδευτικά ενημερωτικά μέσα να δώσουν βήμα στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

Ζητάμε να αναδειχθούν τα πραγματικά κενά, οι ελάχιστες προσλήψεις, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες και οι μαθητές που παραμένουν χωρίς την απαραίτητη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ιδιαίτερα ζητάμε να ακουστεί η φωνή των οικογενειών και των μαθητών που περιμένουν την κάλυψη της Παράλληλης Στήριξης, καθώς και των εκπαιδευτικών που καλούνται να καλύψουν πολλαπλές ανάγκες με ανεπαρκές προσωπικό και περιορισμένες ώρες.

Το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τους αναπληρωτές που περιμένουν να εργαστούν. Αφορά την ποιότητα και την ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση.

Η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στα σχολεία της χώρας.

Η Υπουργός Παιδείας πρέπει να απαντήσει.

Και τα μέσα ενημέρωσης έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη αυτής της πραγματικότητας.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ!

Δεν αποδεχόμαστε σχολεία στελεχωμένα μόνο στα χαρτιά.

Δεν αποδεχόμαστε μαθητές που περιμένουν εβδομάδες και μήνες τον εκπαιδευτικό τους.

Δεν αποδεχόμαστε την απαξίωση ολόκληρων εκπαιδευτικών κλάδων.

Δεν αποδεχόμαστε την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και την αντιμετώπιση της Παράλληλης Στήριξης ως μιας υποχρέωσης που μπορεί να καλυφθεί αποσπασματικά.

Δεν αποδεχόμαστε παιδιά με εγκεκριμένη Παράλληλη Στήριξη να παραμένουν χωρίς τον εκπαιδευτικό που δικαιούνται.

Δεν αποδεχόμαστε να υπάρχουν διαθέσιμες εκπαιδευτικές ανάγκες και να μην καλύπτονται, χωρίς να δίνονται σαφείς απαντήσεις για τους οικονομικούς πόρους που προορίζονται για τη στελέχωση των σχολείων.

Η φωνή μας είναι κοινή, ανεξαρτήτως ειδικότητας, κλάδου ή εκπαιδευτικής βαθμίδας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ;

ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κ. ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ!

Καλούμε τα ΜΜΕ να αναλάβουν την ανάδειξη αυτού του σοβαρού ζητήματος και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Γιατί η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με το σταγονόμετρο.

Γιατί κάθε παιδί έχει δικαίωμα στον εκπαιδευτικό του.

Γιατί κανένας κλάδος δεν περισσεύει και κανένας μαθητής δεν περισσεύει.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΜΙΑ ΦΩΝΗ!

Προσφυγή στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την κάλυψη των πραγματικών εκπαιδευτικών κενών, δηλώνουμε ότι θα προχωρήσουμε στην ανάδειξη του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα απευθυνθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς και φορείς, καταθέτοντας τα στοιχεία για την υποστελέχωση της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής και τις συνέπειές της στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών.

Θα ζητήσουμε να εξεταστεί κατά πόσο διασφαλίζονται στην πράξη η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, η συμπερίληψη και η αναγκαία υποστήριξη όλων των παιδιών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας.

Η διεκδίκησή μας δεν σταματά στα εθνικά σύνορα, όταν διακυβεύονται θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Θα εξαντλήσουμε κάθε θεσμικά προβλεπόμενη δυνατότητα, προκειμένου να ακουστεί η φωνή των εκπαιδευτικών και να διασφαλιστεί η εκπαίδευση που αξίζει κάθε μαθητής.

Με εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής.