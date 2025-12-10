Διαμαρτυρία με τρακτέρ έξω από γραφεία των τριών βουλευτών της ΝΔ σχεδιάζουν οι αγρότες της Λάρισας για την Παρασκευή (12/12). Ο σχεδιασμός αυτός γίνεται εν όψει της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, το Σάββατο (13/12) στη Λάρισα.

Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ζητούν επανειλημμένα από την κυβέρνηση να ακούσει τα συνολικά αιτήματά τους και να υπάρξει διάλογος ώστε αυτά να ικανοποιηθούν.

Στο μπλόκο της Νίκαιας φορείς – σωματεία για συμπαράσταση

Την Πέμπτη (11/12) θα μεταβούν στο μπλόκο της Νίκαιας φορείς και σωματεία για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους στους αγρότες, ενώ θα πραγματοποιηθεί συναυλία. Την Παρασκευή το απόγευμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αγρότες του μπλόκου, θα μεταβούν με τα τρακτέρ τους στην Λάρισα, όπου θα πραγματοποιήσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο (13/12), στις 12:00 το μεσημέρι, στην πανελλαδική συνέλευση θα οριστεί η επιτροπή των αγροτών που θα καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου με την κυβέρνηση, όπως επίσης και οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, πριν την συνάντηση στο Μαξίμου.

Λύση πριν το τέλος της εβδομάδας ζήτησε ο Μητσοτάκης

Στο Μέγαρο Μαξίμου σήμανε συναγερμός από την κλιμάκωση του αγροτικού μετώπου, καθώς η χθεσινή εισαγγελική εντολή του Αρείου Πάγου μάλλον επιδείνωσε το ήδη τεταμένο κλίμα.

Νωρίς σήμερα το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωαν. Καββαθάς. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του κυβερνητικού επιτελείου, ο Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αλλά και για όσες έχουν δρομολογηθεί έως τα τέλη του μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, ζήτησε από τους υπουργούς και όλους τους εμπλεκόμενους, να δοθεί λύση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, καθώς τα περιθώρια στενεύουν όσο πλησιάζουμε στις γιορτές.

Ομοβροντία κατά Τσιάρα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Ομοβροντία πυρών από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δέχθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις κυβερνητικών βουλευτών, σχετικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο αγροτικό, στα κεντρικά γραφεία της Ν.Δ. στην Πειραιώς.

Η σύσκεψη με τον Κώστα Τσιάρα, αποσκοπούσε στην εκτόνωση του τεταμένου κλίματος στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και πραγματοποιήθηκε στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων όσο και του «αντάρτικου» των 6 βουλευτών της Ν.Δ., για τη μη πληρωμή σε 9.000 δικαιούχους από το πρόγραμμα «Μέτρο 23», που αφορά σε αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές.

