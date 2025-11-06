Φωτο- ρεπορτάζ: Νίκος Χριστοφάκης

Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Συγκέντρωση διμαρτυρίας και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας, πραγματοποίησαν εργαζόμενοι της ΠΟΕΔΗΝ, διαμαρτυρόμενοι για τις εργασιακές συνθήκες και για το χαμηλό ύψος της χρηματοδότησης για το σύστημα υγείας, το οποίο σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται, έχει ελλείψεις.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, από το κέντρο της Αθήνας όπου πραγματοποιούταν η πορεία, μίλησε στη ζούγκλα και εξέφρασε την αγανάκτησή του για την έλλειψη υγειονομικού προσωπικού, τους πολύ χαμηλούς μισθούς των εργαζομένων στο χώρο της υγείας, ζητώντας τη λήψη πολιτικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση και να διευθετηθούν κρίσιμα ζητήματα.

Κάποια από τα προβλήματά τους είναι χρόνια και εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα, όπως τόνισαν οι εργαζόμενοι. Κρατώντας πανό με συνθήματα εναντίον της ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ και με το καίριο αίτημα των άμεσων προσλήψεων, εξέφρασαν για ακόμη μια φορά την αντίθεσή τους στην παρούσα κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για 20.000 κενές οργανικές θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία και διεκδικεί: -Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων

-Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

-Αύξηση των νοσοκομειακών κλινών

-Δωρεάν απογευματινά χειρουργεία

-Αύξηση των δημοσίων δαπανών για την Υγεία

-Αύξηση μισθών

-Ένταξη των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

-Στήριξη της Πρόνοιας και του ΕΚΑΒ

Τα αιτήματα των γιατρών και των υγειονομικών

-Κάλυψη των κενών θέσεων με νέες προσλήψεις μονίμων γιατρών

-Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το σύστημα Υγείας

-Αύξηση βασικού μισθού κατά 20% σε όλες τις βαθμίδες

-Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

-Διπλασιασμό της αποζημίωσης των εφημεριών

-Μία εφημερία την εβδομάδα και ρεπό την επόμενη ημέρα

Από την πλευρά τους, οι εργαστηριακοί γιατροί συμμετέχουν στη 48ωρη πανελλαδική απεργία που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο ( 6-7/11) παράλληλα με τις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ).

Οι εργαστηριακοί γιατροί του ιδιωτικού τομέα διαμαρτύρονται έντονα για τις υποχρεωτικές επιστροφές στον ΕΟΠΥΥ (clawback).