Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στις 11.00, στο Κερατσίνι, όταν διανομέας φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μία 14χρονη κοπέλα επί της Λεωφόρου Σαλαμίνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός του δικύκλου χτύπησε τη νεαρή που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.